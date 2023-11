Sapete chi è Giovannino di Tu si que Vales e che lavoro fa: tutta la storia vera

Chi è Giovanni Iovino di Tu si Que Vales: La Vera Storia di Giovannino

Giovanni Iovino, affettuosamente conosciuto come Giovannino dai fan di Tu si Que Vales, è una figura iconica dell’intrattenimento italiano. Scopriamo chi è veramente dietro a questo personaggio e la sua storia.

L’inizio della Vita di Giovanni

Giovanni Iovino è nato nel 1995 a Nola, un comune nei dintorni di Napoli. Inizialmente, ha intrapreso la carriera di animatore turistico, dedicandosi a questa attività per ben cinque anni. Tuttavia, la sua vera passione lo ha spinto a seguire la strada del cabaret e della recitazione.

Un capitolo cruciale della sua carriera ha preso forma quando, insieme al fratello Andrea, si è unito alla compagnia teatrale Pipariello, fondata nel 2002 da Salvatore Esposito.





La Carriera Artistica di Giovanni

Il 2017 è stato l’anno in cui Giovanni Iovino ha iniziato a ottenere riconoscimenti, con una piccola parte nella terza stagione della celebre serie TV “Gomorra” e un’apparizione in una pubblicità del profumo “The One for Men” di Dolce & Gabbana.

La sua carriera cinematografica ha raggiunto il culmine nel 2019, quando ha interpretato i ruoli di Pulcinella e del Coniglio nel film “Pinocchio,” diretto da Matteo Garrone e affiancato da attori del calibro di Roberto Benigni e Federico Ielapli.

Dal 2020, Giovanni Iovino è diventato un membro fisso del cast di Tu si Que Vales su Canale 5, guadagnandosi il soprannome di “Giovannino” grazie al personaggio dal mantello rosso che interpreta nello show. Il suo ruolo consiste nel divertire il pubblico disturbando Sabrina Ferilli, membro della giuria insieme a Maria De Filippi, Luciana Litizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerby.

Nel 2021, Iovino è apparso in due film natalizi: “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, diretto e interpretato da Alessandro Siani, e “Io sono Babbo Natale,” una pellicola di Edoardo Falcone con un cast stellare che include Gigi Proietti e Marco Giallini.

La Vita Privata di Giovanni

Nonostante la sua presenza attiva sui social media, in particolare su Instagram e TikTok, Giovanni Iovino è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Dettagli sulle sue relazioni passate o presenti rimangono un mistero.

Oltre alle sue abilità di attore e comico, Iovino è anche un batterista talentuoso. Ambizioso nel perseguire una carriera artistica completa, si è dedicato anche alla danza, specializzandosi nello stile della break dance.

In conclusione, Giovanni Iovino è un talento poliedrico che ha conquistato il cuore del pubblico italiano con la sua versatilità artistica, comicità innata e simpatia.