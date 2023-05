Sapete chi è Hopper Jack Penn: età, figli, moglie, nuova compagna e vita privata figlio Sean Penn

Hopper Jack Penn è un attore americano che, nonostante la fama dei genitori, ha cercato di evitare il mondo del cinema per un po’. Con il tempo, però, ha trovato la sua strada e ha iniziato a recitare in film indipendenti e in produzioni di successo. Ma chi è veramente Hopper Jack Penn? Scopriamo insieme la sua vita privata e le sue passioni.

Hopper Jack Penn: chi è

Hopper Jack Penn è nato il 6 agosto del 1993 a Los Angeles, figlio dell’attore Sean Penn e della sua ex moglie Robin Wright. Nonostante il successo dei genitori, Hopper ha sempre cercato di evitare il mondo del cinema e ha provato strade diverse, come la cucina e la moda. Tuttavia, dopo aver accettato di recitare nel film diretto dal padre “Il tuo ultimo sguardo”, nel 2016, ha iniziato a prendere parte a altre produzioni cinematografiche.

Hopper Jack Penn: vita privata

La vita privata di Hopper Jack Penn è stata spesso al centro dell’attenzione dei media. Nel 2017, ha ammesso pubblicamente di aver iniziato ad abusare di droghe dopo la separazione dei suoi genitori e un brutto incidente in skateboard. Ha poi svolto un programma di disintossicazione, durante il quale il sostegno di suo padre è stato molto importante. Tuttavia, solo un anno dopo, nel 2018, è finito in carcere per droga insieme alla sua allora fidanzata, l’attrice Uma Von Wittkamp.

Nonostante i problemi, Hopper è un amante della natura e della vita all’aria aperta. Ha una grande passione per l’Haiti e ha trascorso molto tempo nel paese, dove ha cercato di aiutare le persone più bisognose. È anche appassionato di musica e suona la chitarra.

Hopper Jack Penn: carriera cinematografica

Hopper Jack Penn ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 2016, quando ha recitato nel film “Il tuo ultimo sguardo”, diretto dal padre. Da allora ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche, tra cui il film indipendente “Puppy Love” e la serie televisiva “War Machine”. Nel 2023, ha recitato nel film “Signs of Love” di Clarence Fuller, insieme a Zoë Bleu, figlia di Rosanna Arquette.

Hopper Jack Penn è un attore che ha deciso di seguire le sue passioni, nonostante la fama dei genitori. Ha avuto alcuni problemi nella sua vita, ma ha sempre cercato di superarli. Con il tempo, ha trovato la sua strada nel mondo del cinema ed è riuscito a emergere come un attore talentuoso e apprezzato dalla critica.