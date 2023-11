Sapete quanto ha guadagnato Ciro Petrone al Grande Fratello: ecco le cifre

Ciro Petrone al Grande Fratello: Quanto Guadagna il Concorrente?

Il Grande Fratello è noto non solo per i suoi coinvolgenti racconti di vita all’interno della casa, ma anche per le curiosità che suscita tra il pubblico. Uno degli interrogativi più frequenti riguarda i compensi dei concorrenti. Ma quanto guadagna un partecipante come Ciro Petrone nell’edizione attuale del Grande Fratello? Scopriamolo insieme.

Chi è Ciro Petrone?

Ciro Petrone, nato il 11 ottobre 1987 a Napoli, è diventato un volto noto grazie alla sua interpretazione nel film “Gomorra” diretto da Matteo Garrone, basato sull’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Il successo ottenuto in questo ruolo ha aperto le porte a numerose altre opportunità sia nel cinema che in televisione.

Oltre alla sua carriera nell’intrattenimento, Ciro ha una grande passione per il calcio, in particolare per la squadra del Napoli. Questo interesse lo ha portato a intraprendere una carriera come agente sportivo. La sua versatilità non si ferma qui; ha partecipato anche a reality show, tra cui “La Fattoria” nel 2009 e “Temptation Island Vip” nel 2019.





La sua vita sentimentale è legata da oltre 12 anni a Federica Caputo, che non fa parte del mondo dello spettacolo. La loro relazione è stata messa alla prova durante la partecipazione a “Temptation Island Vip” nel 2019, quando la coppia è stata squalificata dopo soli due giorni a causa di un episodio che ha fatto scalpore sui social network.

Compensi dei Concorrenti del Grande Fratello

In questa edizione del Grande Fratello, i compensi per i partecipanti variano notevolmente. Questa differenza dipende dalla fama dei concorrenti e dalla durata della loro permanenza nella casa.

I cachet oscillano tra i 5.000 e i 15.000 euro a settimana per ciascun partecipante. Naturalmente, questi importi possono aumentare in base al tempo trascorso nel reality. Inoltre, il vincitore del programma riceverà un premio di 100.000 euro, metà dei quali sarà devoluto a un’associazione di volontariato.

Mentre alcuni concorrenti possono essere personaggi famosi, altri potrebbero essere meno noti al grande pubblico. Tuttavia, si stima che i compensi più elevati siano riservati a figure come l’ex campione olimpico Alex Schwazer.

La curiosità intorno ai compensi dei partecipanti al Grande Fratello è sempre alta, ma ora abbiamo svelato alcuni dettagli su quanto guadagna Ciro Petrone e i suoi colleghi nell’edizione attuale del reality show. Resta da vedere chi avrà successo nella casa e chi si aggiudicherà il premio finale.