Scomparsa di Claudia Giannetto: Apprensione tra gli Studenti dell’Università L’Orientale di Napoli

Una giornata di ansia e preoccupazione si è abbattuta sugli studenti dell’Università L’Orientale di Napoli a seguito della misteriosa scomparsa di Claudia Giannetto. La giovane, studentessa presso questa prestigiosa istituzione, ha lasciato la sua abitazione questa mattina per recarsi in università ma non è mai rientrata a casa. La sua scomparsa è stata prontamente segnalata dalle amiche tramite un post su “X”, condiviso poi anche dall’account ufficiale dell’università.

L’Ultima Scomparsa tra L’Orientale e Via Mezzocannone

L’allarme è stato lanciato da migliaia di persone che hanno condiviso il post sui social, accompagnato da una foto della ragazza e la seguente dichiarazione: “Da oggi non si hanno notizie di questa studentessa de L’Orientale. Se qualcuno la conosce e l’ha sentita, ci contatti pure. È stata vista l’ultima volta tra L’Orientale e via Mezzocannone”.





Rivelazioni Inquietanti di un’Amica

Le preoccupazioni crescono dopo una rivelazione fatta da un’amica di Claudia. Nel post condiviso per denunciare la sua scomparsa, si legge anche quanto segue: “Urgente. Lei si chiama Claudia Giannetto, è una mia amica. Da oggi pomeriggio non si trova. Aveva detto alla famiglia che si laureava, ma non era vero”. Questa affermazione solleva interrogativi e aggiunge un’ulteriore dimensione di mistero all’incidente.

Gli studenti e i genitori di Claudia Giannetto attendono con ansia notizie sulla sua scomparsa, sperando che venga ritrovata sana e salva al più presto. L’Università L’Orientale e la comunità accademica si uniscono nel diffondere la notizia e nell’auspicare un lieto fine a questa inquietante vicenda.