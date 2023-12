Bruce Willis, la terribile battaglia contro la demenza: ogni giorno potrebbe essere il suo ultimo

Bruce Willis, noto per il suo ruolo in “Die Hard,” combatte la demenza frontotemporale, circondato dall’affetto e dal sostegno della sua famiglia.

La Battaglia di Bruce Willis con la Demenza

La famiglia di Bruce Willis ha recentemente rivelato che la sua lotta contro l’afasia, diagnosticata nel marzo del 2022, si è trasformata in demenza frontotemporale. Questa malattia neurodegenerativa presenta una prognosi variabile, ma la famiglia dell’attore sta affrontando questa sfida con amore e dedizione.

Momenti di Intimità Familiare

Immagini recenti mostrano Willis che celebra il Giorno del Ringraziamento con i suoi cari, tra cui la moglie Emma Heming Willis, le loro figlie Mabel ed Evelyn, l’ex moglie Demi Moore e le loro figlie Rumer, Scout e Tallulah. Emma ha condiviso il suo affetto per la famiglia in un post sui social media, sottolineando quanto sia grata per questo amore condiviso.





Vivere il Presente con Bruce Willis

Secondo una fonte vicina alla famiglia intervistata da US Weekly, la condizione di Bruce Willis varia di giorno in giorno. “Bruce ha giorni migliori e giorni peggiori, ma negli ultimi due mesi ci sono stati molti più giorni difficili. Questa esperienza ha unito ancora di più tutta la famiglia. Nessuno sa quanto tempo rimanga a Bruce, quindi stanno apprezzando ogni momento che possono trascorrere con lui. Bruce si prende cura di sé, ma almeno un membro della famiglia è sempre presente a fargli compagnia.”

Unione e Amore per Bruce

La famiglia di Willis si è riunita per offrire a Bruce un sostegno costante. “Sono sempre lì per lui. Una volta che a Bruce è stata diagnosticata la malattia, tutti si sono riuniti per mantenere vivo il ricordo della famiglia e per essere costantemente presenti come un promemoria del loro amore. Tutto ruota attorno a lui.”

Il Legame Speciale con le Figlie

Rumer, in particolare, ha sempre avuto un legame molto stretto con suo padre e porta spesso sua figlia Louetta di otto mesi a trovarlo. Le figlie di Willis amano profondamente il loro padre e sono consapevoli che ogni giorno con lui potrebbe essere l’ultimo.

La storia di Bruce Willis è un potente esempio dell’importanza dell’amore e del sostegno familiare nella lotta contro le malattie neurodegenerative.