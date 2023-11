Scomparsa di Giulia e Filippo: Trovato un Cadavere di Donna nel Lago di Barcis, Friuli - Controcopertina

Una Scoperta Inquietante

Nelle prime ore del sabato mattina, nei pressi del suggestivo Lago di Barcis in provincia di Pordenone, è emersa una macabra scoperta che ha gettato un’ombra di mistero sulla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, due giovani ragazzi scomparsi nel cuore della notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre. Un cadavere di donna senza vita è stato ritrovato poco prima di mezzogiorno da parte dei soccorritori impegnati nelle operazioni di ricerca.

Intensa Operazione di Ricerca

La zona circostante al Lago di Barcis è diventata il fulcro di un’operazione di ricerca intensiva, coordinata dalla prefettura locale. Dalle prime ore del mattino, vigili del fuoco con personale specializzato nella ricerca di persone si sono uniti alle squadre speleo-alpino-fluviali e ai sommozzatori nella speranza di trovare tracce dei due scomparsi. Nonostante l’assenza di indizi concreti, l’area del lago è stata scelta come punto di concentrazione delle ricerche in quanto la vettura di Filippo sembra aver percorso questa direzione durante la notte della scomparsa, dopo un episodio di violenza registrato dalle telecamere di un’azienda situata nella zona industriale di Fossò, Venezia. Il ventiduenne è stato coinvolto in un violento confronto con la sua ex fidanzata, che potrebbe essere legato agli eventi successivi. La situazione è in costante evoluzione, con gli investigatori che si sforzano di identificare la donna senza vita e stabilire se si tratta di Giulia Cecchettin.

