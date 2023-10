‘Sei una vergona’ Amici 23 in subbuglio: la lite tra Valerio Scanu e Rudy Zerby fa scalpore!

La controversia sull’uso dell’autotune scoppia a Amici 23, con Valerio Scanu che critica apertamente Rudy Zerbi

Nel mondo della musica, l’autotune è da tempo oggetto di discussione. Alcuni lo ritengono un valido strumento, mentre altri lo considerano un artificio che snatura la vera essenza della musica. A scatenare la polemica ad Amici 23 è stato Luca Jurman, che ha espresso chiaramente la sua posizione contraria all’uso dell’autotune nella musica moderna. Questo ha portato Valerio Scanu a condividere queste critiche in modo molto netto.

Le Accuse di Valerio Scanu





Valerio Scanu non ha usato mezzi termini nel suo attacco a Rudy Zerbi. Ha scritto su Facebook: “Zerbi sei una vergogna per la musica!”. La sua indignazione è stata scatenata dalle dichiarazioni di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che sembravano suggerire che l’uso dell’autotune fosse accettabile e addirittura consigliabile per scopi melodici nella musica moderna.

La Reazione di Luca Jurman

Luca Jurman si è unito alle critiche di Valerio Scanu contro l’uso dell’autotune, affermando di vergognarsi per chi lo utilizza. Ha sottolineato l’importanza dell’originalità nell’arte musicale e ha criticato coloro che si affidano all’autotune per mascherare le proprie carenze vocali.

Un Giudice “Rkomi” Coinvolto nella Polemica

La situazione è diventata ancora più interessante quando è emerso che Rkomi, noto per le sue notevoli abilità vocali, era stato chiamato come giudice per giudicare una sfida legata all’autotune. Nonostante la sua abilità, Rkomi ha dichiarato di allenarsi per non fare uso dell’autotune al fine di migliorare ulteriormente le sue capacità vocali.

La Condivisione Virale di Valerio Scanu

Valerio Scanu ha amplificato le parole di Luca Jurman condividendo il suo post sui social media. Ha dichiarato di condividere, sottoscrivere e firmare le parole di Jurman. Questo ha ulteriormente alimentato la polemica sull’uso dell’autotune nella musica moderna.

Cosa Succederà Ora?

La polemica è esplosa in modo pubblico, ma resta da vedere se Rudy Zerbi e Anna Pettinelli risponderanno alle critiche o lasceranno cadere la questione nel dimenticatoio. La discussione sull’uso dell’autotune nella musica continua a essere un argomento divisivo nel mondo della musica, e questa controversia ad Amici 23 ne è solo l’ultima manifestazione. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.