Selene Marcorè chi è la moglie di Neri Marcorè? Età, lavoro e figli

Selene Marcorè, consorte dell’interprete Neri Marcorè: distante dai riflettori e concentrata sull’affetto per la sua famiglia.

Selene Marcorè è unita in matrimonio da molti anni con il noto attore teatrale e televisivo Neri Marcorè. La signora non è incline all’uso dei social e non apprezza l’esposizione mediatica. Infatti, nonostante la fama del marito, non si trovano molte informazioni su di lei online.

Selene Marcorè si mostra dunque molto attenta alla sua privacy, gestendo la propria vita lavorativa e sentimentale lontano dai riflettori. Sono poche le occasioni in cui sceglie di comparire in pubblico accanto all’interprete Neri Marcorè, suo consorte da quasi 30 anni.

Selene Marcorè: la vita nella capitale e la devozione alla famiglia

Selene Marcorè, a causa degli incessanti impegni professionali del marito, risiede da anni a Roma con il resto della sua famiglia. Nonostante la scarsità di informazioni sulla sua vita familiare, è noto il suo affetto per i figli e Neri Marcorè. Insieme da 27 anni, hanno creato una meravigliosa famiglia.

Selene Marcorè è legata all’interprete dal 1995; un amore che ha generato ben 3 figli. Nel 1999 sono nati i primogeniti della coppia, i gemelli Nicola e Marianna. Nel 2003 è nato Elia, che è diventato maggiorenne di recente. Dato il suo rifiuto nell’utilizzare i social media, non sono disponibili immagini pubbliche dei figli di Selene Marcorè.