Selvaggia Lucarelli e il comportamento contestato durante il discorso di Milly Carlucci sulla lotta alla violenza sulle donne

Durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, Selvaggia Lucarelli è stata coinvolta in una controversia a seguito del suo comportamento durante un discorso importante di Milly Carlucci sulla lotta alla violenza contro le donne.

Il Momento Sensibile di Milly Carlucci

Durante la trasmissione, Milly Carlucci ha cercato di sensibilizzare il pubblico sulla violenza contro le donne, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Mentre Carlucci pronunciava parole significative sull’argomento, molte telecamere hanno ripreso Selvaggia Lucarelli intenta a utilizzare il suo cellulare. Questo comportamento ha attirato l’attenzione dei telespettatori e scatenato una serie di reazioni negative.

Le Reazioni dei Telespettatori

Su piattaforme social, in particolare su Twitter, sono piovute numerose critiche nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Gli spettatori hanno giudicato il suo comportamento come irrispettoso e inappropriato, specialmente durante un momento così significativo e serio. Alcuni commenti hanno espresso un totale disappunto, definendo il gesto della giornalista come una “mancanza di rispetto totale”. Altri hanno notato l’ironia della situazione, sottolineando che mentre si discuteva della violenza sulle donne, Lucarelli sembrava “ignorare completamente l’argomento” concentrandosi sul suo cellulare.





Un Episodio Analogico Precedente

Questo non è il primo episodio simile che coinvolge Selvaggia Lucarelli. Circa due settimane fa, durante un intervento dei medici sulla ricerca, la giornalista era stata nuovamente al centro delle polemiche per il suo uso del cellulare. In entrambe le occasioni, Lucarelli ha risposto alle critiche sostenendo di non voler ricevere lezioni morali.

In un programma televisivo di grande popolarità come “Ballando con le Stelle”, dove ogni azione dei giudici è osservata dal pubblico, tali comportamenti possono facilmente diventare oggetto di discussione e polemica, influenzando la percezione dei telespettatori.