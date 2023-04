Sergio Muniz chi è la compagna Morena Firpo? Età, lavoro e figli

Nato a Bilbao nel 1975, Sergio Muniz si trasferisce in Italia da giovane e inizia a lavorare come modello. Morena Firpo e Yari sono la compagna e il figlio dell’attore famoso Sergio Muniz. L’uomo ha incontrato la sua anima gemella durante un evento di yoga, qualche anno fa, una passione comune che hanno coltivato nel tempo. “Siamo andati a uno yoga day, dove ci sono lezioni aperte, nella valle del Levante dove io ora vivo”.

Originaria di Genova e nata nel 1984, Morena Firpo ha studiato interpretariato e oggi gestisce un’associazione sportiva dilettantistica dedicata allo yoga.

“Ho conosciuto la mia compagna lì, è stata una cosa piuttosto rapida, anche se ero uscito da poco dalla separazione che poi è diventato un divorzio”, ha raccontato Sergio Muniz in una recente intervista a Domenica Live. Proprio in quell’occasione aveva detto che “l’amore non si comanda” e che “quando arriva arriva”. Oggi Sergio Muniz e Morena Firpo formano una coppia solida e insieme hanno avuto Yari.

Il debutto in televisione avviene nel 2004 quando, ancora poco noto, partecipa alla seconda edizione de L’Isola dei famosi, condotta da Simona Ventura su Rai2. Fu una stagione di grande successo per il reality show, segnata dalla famosa rissa tra Aida Yespica e Antonella Elia. Sergio conquista il pubblico che lo elegge vincitore. Da lì inizia la sua carriera televisiva e nel 2005 arriva la prima miniserie da protagonista, La signora delle camelie, trasmessa su Canale5. Nel 2006 torna in Spagna per recitare nel film Los Borgia (che segna il suo debutto al cinema) e partecipare al reality show El Traidor nel ruolo di inviato. Successivamente si dedica principalmente al teatro e nel 2010 torna in TV con la serie Caterina e le sue figlie, seguita da altre partecipazioni simili, da Squadra Antimafia – Palermo Oggi 3 a I Cesaroni 5. Continua la sua carriera teatrale e cinematografica. Più di recente, è stato tra i protagonisti del film Si vive una volta sola di Carlo Verdone, la cui uscita al cinema, a causa della pandemia di coronavirus, è stata rinviata a data da destinarsi.

Sergio Muniz, chi è la compagna Morena Firpo

La compagna di Sergio Muniz condivide molto su Instagram, dove è attiva con il nome Morena Sri Sundari Firpo. Su questo palcoscenico social pubblica post dedicati allo yoga, ma anche foto di coppia come quella che si può vedere sopra.

Il prossimo gennaio, il piccolo Yari festeggerà il suo primo compleanno. Sergio Muniz è profondamente innamorato del frutto dell’amore tra lui e Morena, come ha dimostrato nel giorno della nascita di Yari con una commovente e intensa dedica tratta da una eccezionale poesia del Premio Nobel, José Saramago. “Un figlio è un essere che Dio ci ha concesso per imparare intensivamente come amare qualcuno più di noi stessi, come trasformare i nostri peggiori difetti per offrire i migliori esempi e, attraverso di noi, imparare a essere coraggiosi”.

“Essere genitori è il gesto più coraggioso che una persona possa compiere, poiché ci espone a ogni tipo di sofferenza, soprattutto all’incertezza di agire nel modo giusto e alla paura di perdere qualcosa di così amato”. Questa splendida dedica ha naturalmente ricevuto cuori e messaggi dai fan, che ancora oggi seguono con attenzione e affetto la vita quotidiana della coppia sui social media.