Sesso troppo rumoroso, la zia protesta e viene minacciata con una pistola

Una donna anziana di 70 anni a Pofi, in provincia di Frosinone, ha dovuto affrontare una situazione insopportabile. La donna viveva nel medesimo condominio di suo nipote, un trentacinquenne disoccupato, che regolarmente la disturbava con rumori molesti provenienti dal piano superiore.

Il Caos Notturno

Di notte, la povera anziana non riusciva a dormire a causa dei continui disturbi. Il nipote, oltre ad alzare il volume della musica, trasformava la sua camera da letto in un luogo di attività intime con diverse ragazze. Questo comportamento non solo causava rumori molesti, ma era anche estremamente irrispettoso nei confronti della zia.

Rimproveri Inutili

La donna aveva provato a rimproverare suo nipote, spiegandogli che aveva il diritto di riposare e che il suo comportamento non era accettabile. Purtroppo, i rimproveri erano caduti nel vuoto, e il giovane aveva continuato imperturbabile con le sue attività sconsiderate.





La Goccia che Ha Fatto Traboccare il Vaso

Alla fine, la donna non ha potuto sopportarlo più a lungo. Dopo una notte insonne, è scesa al piano di sotto e ha suonato il campanello del nipote. Quando quest’ultimo ha aperto la porta, è stato armato di una pistola scacciacani e ha minacciato di aprire il fuoco se la zia non fosse immediatamente tornata a casa sua senza dire una parola.

Intervento delle Autorità

La donna ha immediatamente chiamato i carabinieri dopo l’incidente. I militari si sono recati sul posto e hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane. Hanno scoperto e sequestrato la pistola scacciacani che era stata utilizzata per minacciare la donna. Quest’ultima ha sporto denuncia per minacce e molestie ed è rappresentata dall’avvocato Angelo Micheli.

Questa triste vicenda mette in evidenza l’importanza di affrontare i problemi di convivenza in modo pacifico e rispettoso, evitando ricorsi alla violenza o alle minacce.