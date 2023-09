Sorpresa a Venezia: Ronn Moss e la misteriosa donna al suo fianco!

Una Tappa a Venezia per Ronn Moss e la Moglie Devin DeVasquez

In una Venezia incantevole e avvolta dall’atmosfera della Mostra del Cinema, Ronn Moss e la sua moglie Devin DeVasquez hanno fatto un’apparizione sorprendente e affascinante. I due sono stati catturati in uno stato di gioia contagiosa, e il loro sorriso radiante ha illuminato il red carpet. Questo evento è avvenuto in occasione della vigilia della serata di chiusura della Mostra del Cinema, durante la quale verrà premiato il film insignito del Leone d’Oro, il premio più prestigioso.

Mentre Ronn e Devin hanno indubbiamente attirato l’attenzione con la loro presenza, le stelle che hanno varcato il red carpet oggi hanno ancora acaparato le scene principali. Tuttavia, è giusto dire che i riflettori erano puntati su Ronn e Devin nella giornata di ieri. Ronn Moss, noto per il suo ruolo di Ridge Forrester nella celebre serie televisiva “Beautiful,” e la sua affascinante moglie Devin DeVasquez, sposata nel 2009, hanno attirato tutte le luci dei flash.

Un’Accoglienza da Star per Ronn Moss

L’accoglienza riservata a Ronn è stata, come sempre, regale, essendo uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana. Nella giornata precedente, l’attore era presente alla prima di “Hors-Saison” (Out of Season), con sua moglie Devin al suo fianco. La coppia ha posato per i fotografi in una serie di scatti eleganti, mentre scambiavano baci appassionati. Ronn ha fatto la sua comparsa in uno smoking impeccabile, accompagnato dal loro adorabile cagnolino di famiglia, Mr. Prince, che è stato portato in una borsetta appositamente progettata per lui. Nel frattempo, la moglie Devin ha scelto di indossare un elegante abito da sera Couture, firmato Jennifer Tattanelli.

La Donna di Ronn Moss: Chi è Devin DeVasquez?

Forse il nome di Devin DeVasquez non è noto a tutti, ma questa non è stata la sua prima apparizione accanto al marito famoso sul red carpet. La novità di questa volta è stata la presenza del loro fedele cagnolino. Tuttavia, per chi desidera saperne di più su Devin DeVasquez, ecco alcune informazioni.

Devin è nata negli Stati Uniti nel 1963, il che significa che ha recentemente compiuto 60 anni. Da giovane, ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ottenendo riconoscimento negli anni Ottanta come modella e venendo selezionata per apparire su Playboy. Durante lo stesso periodo, ha fatto il suo debutto cinematografico e ha partecipato a uno dei primissimi talent show americani, che in America sono esistiti molto prima rispetto a quelli che conosciamo qui in Italia.

Oltre alla sua carriera di modella e attrice, Devin si è dedicata alla scrittura, pubblicando libri che raccontano la sua esperienza nel mondo della moda e scrivendo numerosi articoli per riviste glamour e di lifestyle. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto successo anche come produttrice di “The Bay,” una serie di successo su Amazon che ha ricevuto quattro nomination ai Daytime Emmy Awards.

Per quanto riguarda la vita personale, prima di sposare Ronn, Devin è stata legata a personaggi di spicco come Prince e Sylvester Stallone. Nel settembre del 2009, ha unito la sua vita all’interprete di Ridge. La coppia non ha avuto figli insieme, e Devin non ha mai avuto figli. Ronn ha invece due figli, Creason Carbo e Calle Modine, nati dal suo precedente matrimonio con Shari Shattuck, ed entrambi hanno attualmente 29 e 25 anni.