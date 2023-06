Sossio Aruta e Ursula Bennardo: un annuncio esplosivo - Controcopertina

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, le celebrità notoriamente conosciute per le loro apparizioni in “Uomini e Donne” e altri programmi televisivi come “Temptation Island Vip” e “Grande Fratello”, hanno finalmente ritrovato la serenità e l’equilibrio che sembravano aver perso in passato. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Mio, Ursula ha raccontato come gli ultimi mesi del 2022 siano stati segnati da una turbolenta separazione. “Ero convinta che non ci fosse più nulla da fare, né da recuperare. Tuttavia, quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima… E così, siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima”.

Ursula ha notato un cambiamento significativo in Sossio: forse ha finalmente compreso che non posso più ignorare certe situazioni per il bene della nostra bambina e della famiglia che abbiamo costruito. “O andiamo bene insieme e troviamo un accordo, o mi arrendo senza pensarci due volte. Ho provato innumerevoli volte, ma questa sarà davvero l’ultima!”, ha dichiarato con determinazione. La loro storia è stata caratterizzata da alti e bassi, ma oggi sembra che i genitori di Bianca siano più uniti e complici che mai.

L’annuncio di Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Un anno fa, l’ex calciatore aveva chiesto la mano di Ursula, ma l’emergenza Covid ha obbligato la coppia a rimandare il matrimonio. Successivamente, come accennato in precedenza, la coppia, che si è formata nel contesto di “Uomini e Donne”, ha attraversato una fase di crisi, e Ursula aveva deciso di annullare il matrimonio a causa dei suoi dubbi: “Le molteplici sfaccettature del suo carattere mi hanno portato al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse non sposarci più”, ha spiegato in un’intervista a The Pipol Tv.

Tuttavia, nonostante le incomprensioni, oggi la coppia è riuscita a superare gli ostacoli che si sono presentati lungo il cammino, tanto che Sossio Aruta ha chiesto (di nuovo) a Ursula Bennardo di diventare sua moglie. La proposta di matrimonio è stata estremamente romantica e si è svolta durante una vacanza sul lago di Como. Inizialmente, entrambi erano incerti se condividere questo momento emozionante con il pubblico, ma alla fine hanno deciso di farlo, poiché con le persone care hanno sempre condiviso tutto. Sossio ha chiesto nuovamente a Ursula di sposarlo, accompagnando la sua richiesta con un video che riproduceva la canzone “Sally” di Vasco Rossi come sottofondo. Durante una romantica escursione in barca sul lago di Como, Sossio ha svelato un anello nel bicchiere di Ursula, per brindare insieme al loro futuro.

“Abbiamo vissuto un momento molto romantico ed emozionante sul lago di Como, a bordo di questa meravigliosa barca. Inizialmente, non eravamo certi se condividerlo con voi… Ma alla fine, abbiamo deciso di farlo perché abbiamo sempre condiviso tutto con voi e con chi ci vuole bene. Ho chiesto di nuovo a Ursula di sposarmi… e lo farò sempre e per sempre”, ha scritto Sossio Aruta. La risposta di Ursula è stata scontata, come evidenziato nelle sue Storie su social media, segnando così un nuovo inizio per la coppia e una promessa di amore eterno.