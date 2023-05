"Sostituita da lei": Roberta Capua approda su Rai Uno, esce di scena una grande conduttrice - Controcopertina

Rai Uno ha preso una decisione: Roberta Capua sarà al timone di un programma nella prossima stagione, ma ciò significa che una conduttrice di grande calibro sarà sacrificata. L’annuncio ufficiale è imminente e, come era prevedibile, le polemiche sono già iniziate. A rivelare l’indiscrezione è il Messaggero. Roberta Capua ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1986, quando è stata eletta Miss Italia, un titolo già conquistato da sua madre Marisa Jossa nel 1959. Dopo un periodo trascorso a Mediaset, è poi tornata in Rai dopo quasi 10 anni di assenza.

Un ritorno molto atteso

Roberta Capua farà il suo ingresso in Rai, prendendo il posto di Serena Bortone. Dopo aver condotto il talk show “Brava!” su Rai Premium e la rubrica di salute e benessere “Belli dentro belli fuori” su LA7, ha fatto il suo ritorno su Rai 1 nell’estate 2021, affiancando Gianluca Semprini nella conduzione di “Estate in diretta”. La sua presenza è stata confermata anche per l’estate 2022. Ora, questa nuova sorpresa: secondo quanto riportato dal Messaggero, Roberta Capua prenderà il posto di Serena Bortone nel pomeriggio d’intrattenimento.

Cambiamenti in arrivo

Il Messaggero svela ulteriori cambiamenti nella programmazione televisiva. Oltre alla conferma di Roberta Capua, si prevede l’inserimento di Incoronata Boccia, la Bruchi e Francesco Specchia come conduttori. Quest’ultimo, noto come caporedattore di Libero, avrà un programma dedicato. Insomma, sono in arrivo molti cambiamenti. Giovedì sono previste le nomine, che secondo il Messaggero saranno numerose per dare una svolta alla Rai, un vero e proprio “Raibaltone”.

Aspettative e critiche

Il Messaggero sottolinea che le nomine nei giornali saranno oggetto di voto, ma non si prevedono sorprese nonostante l’opposizione del Partito Democratico. Tuttavia, i negoziati con il Movimento 5 Stelle potrebbero portare a un compromesso. Il panorama televisivo italiano si appresta a vivere una fase di cambiamento e attesa, con la speranza di una Rai rinnovata e in grado di soddisfare le aspettative del pubblico.