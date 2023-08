Stefano Tacconi: La serena riscoperta della vita dopo un lungo periodo di malattia

Il noto ex portiere della Juventus e della Nazionale ha fatto la sua prima apparizione in pubblico. E cosa c’è di meglio che trascorrere una serata in compagnia della propria famiglia?

La rivelazione delle foto su Facebook

Le immagini di un sorridente Stefano Tacconi in compagnia della sua famiglia hanno illuminato i feed di molti su Facebook. Sono state condivise dai proprietari dello splendido ristorante San Giovanni Rotondo, situato nella pittoresca provincia di Foggia.

Una cena speciale in un luogo significativo

Tacconi, che ha affrontato una lunga battaglia contro una malattia, ha scelto di celebrare un passo verso la normalità proprio qui. Dopo tutto, è nell’ospedale di Padre Pio della stessa località che ha continuato il suo percorso di riabilitazione.

“La sua prima uscita pubblica dopo 18 mesi”

Gli ultimi 18 mesi non sono stati facili per Tacconi. Con ricoveri tra Alessandria, Milano e San Giovanni Rotondo, ha lottato con determinazione contro l’ischemia cerebrale. Ma, come il combattente che è sempre stato in campo, non ha mai dato segni di cedimento. E ora, con il permesso dei medici, ha fatto la sua “prima uscita pubblica”, scegliendo di deliziare il suo palato con i sapori gastronomici pugliesi nel ristorante Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo.

Parole di apprezzamento dal titolare del ristorante

Giuseppe, il titolare del ristorante, non ha potuto fare a meno di esprimere la sua ammirazione per l’illustre ospite. Ha commentato: «Siamo onorati di aver accolto un gigante del calcio italiano come Stefano Tacconi. Un uomo che ha dato al nostro Paese tantissime emozioni durante la sua brillante carriera. La serata è stata arricchita dalla sua presenza, e abbiamo potuto osservarlo sereno e felice mentre si lasciava coccolare dai piaceri della nostra cucina insieme alla sua famiglia e amici.».

In un mondo dove spesso le storie di celebrità sono dominate da scandali e controversie, è davvero rinfrescante vedere momenti come questi – genuini, calorosi e pieni di speranza