26 euro per uno Spritz e un tramezzino a Verona? Ehi, cosa c’è dietro? Il bar risponde: ‘Abbiamo 48 stipendi da coprire!’

Il bar di Piazza Bra nel mirino: un confronto sui prezzi Nel cuore pulsante di Verona, Piazza Bra, un cliente rimane scioccato dopo una pausa ristoro al noto Bar Liston 12. Ma cosa ha scatenato tanto clamore? Due tramezzini e altrettanti spritz, con un conto totale di 26 euro.

Una gita e una sorpresa inaspettata Il fumettista e illustratore vicentino, Davide “Charlie” Ceccon, ha condiviso la sua esperienza al Bar Liston 12 durante una gita a Verona. Ecco cosa ha rivelato nel suo post su Facebook:

Benzina e autostrada: Costo extra per la gita.

Scelta al Bar Liston 12: Seduti con vista sull’Arena, ordinano due tramezzini e due spritz.

Confronto di prezzi: Mentre a Vicenza il costo totale sarebbe stato di 7,40 euro, a Verona ha raggiunto i 26 euro, portando Ceccon a etichettare il bar come “ladri patentati”.

La replica del Bar Liston 12: la visione dall’interno Il titolare del bar, Claudio Cedro, difende la sua attività sottolineando diversi punti:

Posizione e servizio : Afferma che 7 euro per uno spritz vicino all’Arena non è esagerato, specie considerando gli extra offerti come olive e patatine.

: Afferma che 7 euro per uno spritz vicino all’Arena non è esagerato, specie considerando gli extra offerti come olive e patatine. Costi operativi : Ricorda che il bar è aperto quasi tutto il giorno, con elevati costi di gestione e ben 48 stipendi da pagare.

: Ricorda che il bar è aperto quasi tutto il giorno, con elevati costi di gestione e ben 48 stipendi da pagare. Trasparenza: Sottolinea che i prezzi sono chiaramente indicati, per evitare sorprese ai clienti.

La controversia sui prezzi: non solo a Verona La vicenda del Bar Liston 12 non è isolata. In altre località, ci sono state polemiche simili:

Al lago di Como, un bar ha addebitato 2 euro extra per dividere un tramezzino.

A Finale Ligure, una famiglia ha pagato un extra per un piattino vuoto.

Mentre la polemica sui prezzi continua, è evidente che la percezione del valore varia in base alla posizione, ai servizi offerti e ai costi di gestione di un’attività. Queste storie sollevano una domanda: dove tracciamo la linea tra ciò che è accettabile e ciò che è eccessivo?