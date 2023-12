Nella serata di ieri, presso l’Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti di Caserta, un oscuro evento ha sconvolto la comunità studentesca. Una studentessa di 17 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio, dopo aver accoltellato brutalmente una compagna di classe di 18 anni durante una lezione serale. La vittima, gravemente ferita, è stata ricoverata con una prognosi riservata presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Intervento Rapido delle Autorità

L’orrore di questa situazione ha portato all’intervento immediato dei carabinieri della Compagnia di Caserta, che sono stati allertati dal personale scolastico. La giovane aggressora, secondo una prima ricostruzione, avrebbe preso di mira la compagna, estraendo un coltellino con cui l’ha colpita ripetutamente alla schiena, alle braccia, alla testa e alla gola.

Coinvolgimento di un Compagno di Classe

L’aggressione è stata fermata grazie all’intervento coraggioso di un altro compagno di classe che ha cercato di separare le due studentesse. Sembrerebbe che tra le due ragazze ci fossero stati litigi frequenti in passato, ma le motivazioni esatte di questo violento attacco devono ancora essere pienamente comprese.





Attualmente, la Procura per i Minorenni di Napoli sta coordinando le indagini dei carabinieri di Caserta, che hanno emesso l’arresto per tentato omicidio nei confronti della 17enne. L’indagine è in corso per gettare luce sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento e per comprendere appieno le motivazioni dell’aggressione.