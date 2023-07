“Su un bus con una coppia”: La rivelazione choc del nonno di Kataleya, la bimba scomparsa

Una nuova rivelazione fa luce sulla scomparsa di Kataleya Alvarez, la bambina di Firenze scomparsa da un mese. Il nonno della piccola ha lanciato un appello dal Perù, indicando una possibile pista e nominando alcune persone da inserire nel registro degli indagati. Sebbene gli inquirenti non abbiano ancora conferme sulla veridicità di tali informazioni, tutte le strade sono ancora aperte. Ma cosa ha rivelato il nonno di Kata? In un’intervista a una TV locale, l’uomo ha dichiarato: “L’ultima notizia che ho è che Kata sarebbe salita su un autobus insieme a una coppia”.

Dettagli dell’intervista

Cambiamento di abbigliamento: Il nonno ha specificato che sua nipote non era vestita come l’aveva vestita sua madre, mostrando una foto della bambina durante l’intervista. Queste dichiarazioni aprono nuove prospettive e interrogativi sul caso. L’intervista, originariamente rilasciata ad una TV peruviana il 15 giugno, cinque giorni dopo la presunta scomparsa della bambina di 5 anni, è stata ripresa anche dal programma “Quarto Grado”.

Situazione attuale e appello della madre

La struttura dove la famiglia di Kataleya viveva è stata sgomberata dopo la scomparsa della bambina. La madre, Katherina Alvarez, ha rilasciato un appello: “Mi rivolgo a chiunque abbia preso mia figlia, anche per errore: liberate Kata o fateci sapere se è ancora viva”. Inoltre, ha invitato le persone a partecipare ad una manifestazione organizzata a Firenze per mantenere alta l’attenzione sul caso. Questo presidio, organizzato dall’associazione Penelope e dalla comunità peruviana, si terrà in piazza Luigi Dallapiccola lunedì sera alle 21.

Il cuore in gola per la scomparsa di Kataleya

Nel frattempo, non ci sono notizie concrete su Kataleya e la sua scomparsa continua a destare preoccupazione. È passato un mese e ancora non si sa se sia ancora viva. La tensione e l’incertezza regnano sovrane, mentre tutti attendono con il fiato sospeso nuovi sviluppi nella vicenda.