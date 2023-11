Teo Mammucari, attacca in diretta tv contro la Lucarelli: ‘L’anno prossimo sarai cacciata’

Teo Mammucari, attacca in diretta tv contro la Lucarelli: ‘L’anno prossimo sarai cacciata’

Il presentatore romano esprime la sua indignazione per un pessimo voto assegnato a Rosanna Lambertucci

Teo Mammucari ha scatenato una vera e propria tempesta durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, entrando in collisione con Selvaggia Lucarelli. Il noto presentatore romano ha espresso in modo eloquente la sua indignazione per un voto estremamente negativo assegnato all’esibizione di Rosanna Lambertucci.

Questo articolo in breve Il confronto acceso tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

Il confronto acceso tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

Mammucari ha preso di mira Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che avevano criticato in modo feroce la concorrente. “Rosanna Lambertucci ha 78 anni. Dare due 0 a una donna di 78 anni a me non fa ridere, è imbarazzante”, ha dichiarato Mammucari. Con tono deciso, ha aggiunto: “Non è giusto. Mariotto e Selvaggia, l’anno prossimo andate tutti e due a casa”.





Questo acceso scambio di parole ha evidenziato le divergenze di opinione tra i giudici e il presentatore riguardo alla valutazione delle performance dei concorrenti. La reazione di Mammucari è stata motivata dalla sua profonda convinzione che un trattamento così severo verso una concorrente anziana fosse ingiustificato e mancasse di rispetto.

L’episodio ha suscitato un vivace dibattito tra i fan dello show e gli spettatori, con opinioni contrastanti sulla questione della giustezza delle valutazioni e del ruolo dei giudici nel programma.

In conclusione, il confronto acceso tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli durante Ballando con le Stelle ha evidenziato le tensioni nel mondo dello spettacolo e sollevato interrogativi sulla correttezza delle valutazioni. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nelle prossime puntate del programma.