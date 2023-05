Terra Amara, deceduta una delle attrici nel terremoto, cosa sappiamo

La soap opera Terra Amara, trasmessa da Mediaset, ha subito una terribile tragedia. L’attrice Emel Atici, che interpretava un personaggio secondario nella serie, è morta insieme a sua figlia Puryan nel disastroso terremoto che ha colpito Turchia e Siria all’inizio di febbraio 2023, causando oltre 57.000 vittime e più di 121.000 feriti.

Chi era Emel Atici e qual era il suo ruolo in Terra Amara?

Emel Atici interpretava una delle migliori amiche del personaggio di Sermin, uno dei “cattivi” della trama. Terra Amara racconta la storia d’amore tra due giovani, Yilmaz e Zuleyha, ambientata nella Istanbul degli anni Settanta. La serie va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e può essere seguita anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Poco si sa sulla carriera e la vita privata dell’attrice turca. Era conosciuta principalmente per il suo ruolo in Terra Amara e non sono disponibili molte informazioni sulla sua età e sulla sua vita al di fuori del set.

Il produttore di Terra Amara esprime il suo cordoglio

Il produttore della serie ha condiviso un messaggio di cordoglio sui social media, affermando: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia, Püryan. La preziosa attrice della nostra serie tv Cukurova. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”.

La tragica morte di Emel Atici e della sua figlia Puryan è un duro colpo per Terra Amara e per i suoi fan, ma soprattutto per le loro famiglie e amici. La serie continuerà ad andare in onda, ma l’attrice rimarrà per sempre nella memoria di coloro che l’hanno conosciuta e ammirata.