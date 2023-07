Terrore all’aeroporto italiano: fiamme, fumo e panico, la corsa per la salvezza

Un momento di terrore si è verificato all’interno di un aeroporto italiano, quando un intenso fumo avvolto dalle fiamme ha invaso la struttura. Si sono scatenate scene di panico, con passeggeri e personale aeroportuale che hanno abbandonato l’aeroporto in preda alla corsa per la salvezza. Urla, pianti e paura hanno accompagnato le persone, che all’inizio non capivano cosa stesse accadendo.

Evacuazione rapida e lievi intossicazioni:

Il personale della sicurezza ha spinto i passeggeri verso l’esterno dell’aeroporto, urlando “fuori, fuori tutti”. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti gravi, solo alcune persone hanno riportato lievi intossicazioni da fumo e sono rimaste sotto shock. Il canale Twitter dell’Aeroporto ha espresso gratitudine ai vigili del fuoco, agli enti di Stato, ai primi soccorritori e alla comunità aeroportuale per la loro tempestiva azione.

Sospensione dei voli e disagi per i viaggiatori:

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per spegnere l’incendio divampato all’Aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Di conseguenza, i voli sono sospesi fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. La Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha comunicato questa notizia, causando ovviamente disagi per migliaia di viaggiatori e residenti che si trovano in Sicilia durante questa stagione estiva.

Testimonianze di panico e confusione:

Un testimone presente all’interno dell’aeroporto ha raccontato l’atmosfera di terrore, descrivendo come tutti abbiano iniziato a scappare, spingere e piangere. L’idea di un’arma da fuoco ha attraversato la mente delle persone. Le urla di “fuori, fuori, fuori” hanno risuonato, e in breve tempo una nuvola di fumo nero ha avvolto la struttura, seguita da un’interruzione di corrente. Le immagini e le emozioni sono state descritte da questo testimone oculare.

Appello del sindaco e chiusura dell’aeroporto:

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha pubblicato un post su Facebook chiedendo la massima diffusione dell’informazione. A causa dei fumi e delle polveri causati dall’incendio, l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso. I passeggeri sono invitati a contattare le compagnie aeree e a evitare di recarsi a Fontanarossa a causa dei notevoli disagi al traffico. Si chiede la cortesia di condividere questo messaggio per raggiungere il maggior numero di persone.