Oggi dovrai affrontare una sfida diversa dai classici di tutti i giorni. Il test della personalità richiede di fare riferimento a uno dei bambini nella foto per incolparlo di aver rotto un vaso. L’immagine presenta quattro possibilità, ma solo una di esse può essere la tua scelta. Non sarà facile perché la persona che stai accusando ha qualcosa da dirti: un tratto nascosto nella tua personalità. Devi essere il più onesto possibile quando ne scegli uno perché ciò che ti diremo di te dipenderà dalla scelta. Tuttavia, come avvertiamo in questo tipo di sfida, è solo per divertimento e non dovresti dare più importanza al risultato. I social network contribuiscono alla loro diffusione capillare e offrono intrattenimento per tutti i tipi di persone. Sei pronto a risolvere la sfida?

Se scegli il bambino A… Se pensi che sia stato il ragazzo con la giacca rossa a rompere il vaso, significa che sei una persona senza compromessi, considera le cose bianche o nere e metti la testa sopra il cuore. Se scegli baby B… Se pensi che sia stata la ragazza vestita di viola a rompere il vaso, è perché sei una persona che pensa che gli incidenti non siano importanti, e ancora meno importanti se riguardano solo danni fisici. Non hai pregiudizi e metti la tranquillità al primo posto.

Se scegli baby C… Se ti riferisci a questo bambino come il colpevole del caos, significa che sei una persona dettagliata e molto impegnata con coloro che ti circondano. Tendi a dubitare di tutto perché sai che le apparenze a volte possono ingannare. Se scegli baby D… Se la consideri la ragazza a destra, significa che sei una persona molto sensibile e tendi a sentirti in colpa per i problemi che si presentano, motivo per cui hai bisogno di protezione e supporto emotivo quando stai attraversando un momento difficile.