Test Matematico: mettete alla prova la vostra intelligenza

La Sfida Matematica

Oggi vi presentiamo un rompicapo matematico che metterà alla prova le vostre capacità intellettuali. È un test del QI progettato per misurare la vostra abilità nel risolvere problemi logici e matematici in modo rapido. Siete pronti per la sfida?

Il Rompicapo

Il test presenta diverse equazioni sotto forma di frutta, tra cui mele, banane e pere. La vostra missione è determinare il valore numerico di ciascun tipo di frutta e quindi risolvere il calcolo finale. Tutto ciò deve essere fatto in meno di 10 secondi, quindi affilate le menti!

Risoluzione del Puzzle

Ecco come risolvere il rompicapo:





Una mela + una mela + una mela = 18. Quindi, il valore di una mela è 6 (6 + 6 + 6 = 18). Una mela + una banana + una banana = 14. Per trovare il valore delle banane, sostituite il valore della mela: 6 + 4 + 4 = 14 (il valore delle banane è 4). Banane – una pera = 2. Sostituendo il valore delle banane: 4 – 2 = 2 (il valore della pera è 2). Una pera + una mela + banane = ? Ora possiamo sostituire i valori noti: 2 + 6 + 4 = 12. Tuttavia, c’è un piccolo inghippo! Nelle equazioni precedenti c’erano 4 banane, ma qui ce ne sono solo tre.

