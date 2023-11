Uomini e Donne: l’ex dama Sabina Ricci racconta la sua esperienza

Sabina Ricci, ex dama romana del trono over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Fralof, durante la quale ha condiviso la sua opinione sul dating show e ha svelato come è cambiato rispetto alla sua partecipazione nel 2022.

Una Partecipazione Passata

Sabina Ricci aveva partecipato al programma nel 2022, dove aveva intrapreso una breve relazione con Claudio Cervoni, che si era conclusa dopo poche settimane. Oggi, l’ex dama ha una visione critica del programma e delle dinamiche che si creano al suo interno.

Il Cambiamento nel Programma

Secondo Sabina Ricci, nel dating show Uomini e Donne, molte coppie stanno cercando di prendere il massimo tempo possibile all’interno dello studio, anche a costo di litigare e discutere pubblicamente:





“Quando ho iniziato la storia con Claudio, ci ho discusso, ci siamo lasciati, poi però via, ci sono pressioni per uscire perché lo scopo è quello a meno che adesso non è cambiato e piace di più il discutere, la litigata, piuttosto che il formarsi della coppia.”

Il Retroscena sulla Sua Partecipazione

Sabina Ricci ha anche condiviso il suo desiderio di tornare nel programma quando la sua relazione con Claudio era giunta al termine. Tuttavia, non le è stato concesso di farlo dalla redazione:

“Se io col senno di poi avessi saputo tante cose in quel momento non sarei uscita dal programma con lui. Mi hanno detto che non era possibile. Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione. Mi ha fatta passare per una psicopatica e a me non sta bene così. Io avevo tutte le ragioni del mondo per comportarmi come ho fatto. Lui è scappato non perché sono pazza, ma perché non se ne fregava di me.”

Un Programma Diventato un “Massacro”

Infine, Sabina Ricci ha commentato la situazione attuale all’interno del programma, facendo riferimento all’attacco mediatico subito da Aurora Tropea:

“Aurora è un massacro, è un’arena tutti i giorni, io le voglio bene – sottolinea – A volte è anche lei, potrebbe evitare determinate situazioni però io non ci arriverei a una cosa del genere perché io mi alzo e spacco la sedia in testa a qualcuno […] Ora hanno fatto fronte comune contro di lei.”

Le parole di Sabina Ricci forniscono uno sguardo sincero dietro le quinte di Uomini e Donne e delle dinamiche che coinvolgono i suoi protagonisti.