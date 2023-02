Tina Cipollari addio al matrimonio: a Uomini e Donne ha sguardi solo per lui

Tina Cipollari di Uomini e Donne ha destato scalpore perché il suo matrimonio, che sembrava imminente, ora sembra svanire. È interessante notare che nel programma è emerso un nuovo personaggio, anche se non si ritiene che sia la causa della separazione della coppia. A dicembre Nuovo aveva riportato la notizia che Tina e Vincenzo Ferrara si erano riuniti e stavano discutendo dei progetti di matrimonio per i prossimi mesi. Questi sviluppi sono destinati a far discutere.

Le notizie provenienti dalla Toscana avevano scatenato la speculazione che un opinionista di UeD avesse riavviato una storia d’amore con Tina. La notizia è stata poi confermata da un amico intimo della Vamp, che ha attestato la ritrovata felicità di Tina.

Tina Cipollari di Uomini e Donne ha espresso interesse per il cavaliere Claudio.

Oggi, durante la diretta, c’è stata una voce che è stata smentita: “Sono single da un anno e mezzo e sto cercando qualcuno”, e poi ha proseguito accennando al fatto di essere molto attratta da Claudio, uno dei corteggiatori di Gemma Galgani, sua rivale. “Fisicamente? Mi attrae molto. Gli darei anche il mio numero di telefono senza esitare”. Questo ha causato molte speculazioni, con molti che hanno detto: “Non può essere vero. In passato ha definito “brutti” uomini molto più belli di lui. O è alla disperata ricerca di soldi o lo sta facendo di proposito. Ancora non ci credo”.

Il pubblico rimane diviso tra chi accetta la sua storia e chi è scettico. “Come può la gente credere a queste affermazioni? Sta forse insinuando che Tina provi una vera attrazione per quest’uomo? Questa è un’ulteriore prova che nel programma c’è un copione e che molti eventi sono pre-pianificati. La gente non è ingenua”.

Sembra che Tina sia seria a causa dell’età relativamente giovane di Claudio. Non è chiaro se rimarrà colpita o meno, ma è probabile che qualcosa verrà rivelato nelle prossime puntate. Non si sa quale sia l’opinione di Gemma sulla questione.