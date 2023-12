Urbino, Italia – Una giornata che doveva concludersi tranquillamente ha invece lasciato una comunità intera sconvolta. Ieri pomeriggio, un tragico incidente stradale ha colpito Urbino, portando via quattro vite preziose. Le vittime di questo incidente sono il medico Sokol Hoxha, l’infermiera Cinzia Mariotti, l’autista Stefano Sabbatini e il paziente Alberto Serfilippi. Questi quattro individui erano uniti da una missione comune: salvare una vita. Ma la loro ambulanza è stata coinvolta in un incidente fatale che ha sconvolto la comunità.

Le Vittime dell’Incidente

Sokol Hoxha: A soli 41 anni, Sokol Hoxha era un medico di origine albanese residente a Ponte degli Alberi. La sua passione per la medicina lo aveva spinto a dedicare la sua vita a salvare altre vite. La sua carriera e la sua promettente futura sono state interrotte tragicamente. Cinzia Mariotti: Cinzia Mariotti, 49 anni, di Acqualagna, era un’infermiera con anni di esperienza nel campo dell’assistenza medica. Lavorare al fianco di Sokol e Stefano aveva creato un forte legame tra di loro. Cinzia aveva sognato una tranquilla cena post-natalizia con la sua famiglia, ma il destino aveva altri piani. Stefano Sabbatini: Stefano Sabbatini, 59 anni, di Fossombrone, era l’autista dell’ambulanza. Un professionista esperto che aveva dedicato la sua vita a guidare con sicurezza e prudenza, ma questa volta, non c’è stato nulla che potesse evitare questa tragedia. Alberto Serfilippi: Alberto Serfilippi, 85 anni, era il paziente trasportato dall’ambulanza. Stava cercando cure mediche all’ospedale di Urbino quando è avvenuto l’incidente che ha segnato la sua fine.

L’Incidente

L’ambulanza stava trasportando il signor Serfilippi all’ospedale di Urbino quando si è scontrata con un pullman di ragazzi in gita nella galleria Ca’ Gulino. L’impatto ha scatenato un violento incendio, causando la morte istantanea di tutte e quattro le vittime. La notizia ha lasciato tutti increduli di fronte a una tragedia così devastante.

Il Legame tra Colleghi e il Terribile Destino

Cinzia e Stefano, entrambi esperti nell’assistenza medica, avevano instaurato un forte legame lavorando fianco a fianco. La loro squadra, con l’aggiunta di Sokol, era ben affiatata. Mentre viaggiavano sulla Potes medicalizzata, nessuno avrebbe mai immaginato che l’ora prima della fine del loro turno sarebbe stata così tragica. Cinzia stava già pensando alla cena natalizia con la sua famiglia quando l’incidente ha cambiato tutto.





Il Dolore e lo Shock della Comunità

La notizia dell’incidente ha colpito duramente i colleghi e la comunità locale. Il direttore della Potes, Alessandro Bernardi, e il vice sindaco di Fossombrone si sono recati sul luogo dell’incidente per offrire il loro sostegno ai parenti delle vittime e ai colleghi sconvolti. Le parole di un collega che ricorda Sokol riflettono il sentimento generale: una persona preparata, educata e gentile, la cui assenza lascerà un vuoto profondo che sarà difficile colmare.

In questa giornata oscura, la comunità di Urbino si unisce nel lutto per queste quattro vite perse in un tragico incidente stradale. Resta solo la speranza che i ricordi di Sokol, Cinzia, Stefano e Alberto vivranno nei cuori di coloro che li conoscevano e li amavano.