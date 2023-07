Tragedia a Venezia, impatto in laguna e morte di un giovane

Un giovane di 25 anni è morto questa notte in un incidente nautico a Venezia.

La vittima è Riccardo, residente a Cavallino Treporti, una località sul litorale non lontana dalla città lagunare.

Il ragazzo stava rientrando a casa al momento dell’incidente, insieme a due ragazze, rimaste illese.

Le tre persone erano a bordo di una barca a vela quando, intorno alle 1.30 del mattino, hanno impattato contro un’altra imbarcazione in navigazione nel Bacino San Marco.

A causa dell’impatto, Riccardo è stato sbalzato in acqua e non è più stato visto.

I soccorsi sono stati chiamati subito, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori poco dopo, ma era già morto.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Al momento, non è ancora chiaro cosa abbia causato l’impatto.

Si ipotizza che il mare mosso e la scarsa visibilità abbiano potuto giocare un ruolo nell’incidente.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Riccardo.

“Voglio esprimere il cordoglio della città di Venezia e mio personale per la scomparsa di Riccardo”, ha detto il primo cittadino.

“Era stato una giornata di festa, con lo spettacolo pirotecnico che aveva illuminato la ‘notte famosissima’. Nella fase di esodo, che stava proseguendo regolarmente, è arrivata questa triste notizia”.

Brugnaro ha ringraziato i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, i sanitari e tutti coloro che si sono attivati per le ricerche e per soccorrere gli altri componenti dell’equipaggio dell’imbarcazione.

“Purtroppo per Riccardo non c’è stato nulla da fare. In sua memoria, come Comune, abbiamo deciso che prima delle Regate del Redentore, che si svolgeranno nel pomeriggio nel canale della Giudecca, osserveremo un minuto di silenzio”.

L’incidente di questa notte è un tragico evento che ha sconvolto la città di Venezia.

Il giovane Riccardo lascia un grande vuoto nel cuore dei suoi familiari e amici.

La sua morte è un monito a tutti i naviganti, a prestare la massima attenzione quando si è in mare, soprattutto in condizioni meteo avverse.