Tragedia dell'alluvione in Emilia-Romagna: Identificata l'ultima vittima, Giordano, tra i sei morti nel Ravennate - Controcopertina

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna ha causato una tragedia, con un totale di 14 vittime, di cui sei nel Ravennate. Oggi, finalmente, è stato identificato il corpo dell’ultima persona ritrovata senza vita. Si tratta di Giordano Feletti, un anziano di 79 anni originario di Faenza. La sua tragica fine è stata scoperta quando le acque si sono ritirate, lasciando il suo corpo galleggiare in giardino, completamente ricoperto di fango.

Identificato l’ultimo corpo: Giordano Feletti, vittima dell’alluvione

Giordano Feletti, 79enne residente a Faenza, è stato identificato come l’ultima vittima dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Il suo corpo è stato trovato in via della Valle, un’area depressa della città romagnola che si è riempita d’acqua durante il disastro. Ciò che lascia perplessi gli investigatori è il fatto che Giordano viveva in un piano rialzato, quindi non è chiaro come abbia finito al livello del terreno. Il suo corpo, coperto di fango, è stato scoperto da alcuni residenti che hanno notato la sua presenza quando le acque si sono finalmente ritirate.

Le vittime dell’alluvione: Un quadro delle tragedie

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo conoscitivo su tutti i decessi causati dall’alluvione, incluso quello di Giordano Feletti. Non sono state ipotizzate responsabilità penali iniziali per nessuno degli eventi, ma l’obiettivo è quello di fare luce su quanto accaduto. Anche il caso del 75enne Giamberto Pavani, residente a Castel Bolognese ma originario di Ferrara, che inizialmente sembrava un possibile omicidio colposo, è stato incluso nel fascicolo conoscitivo. Le indagini hanno rivelato che le chiamate dei vicini preoccupati per l’anziano non sono rimaste senza risposta a causa dell’inerzia dei soccorritori, ma a causa di problemi alle linee di comunicazione.

Disperso ancora da trovare

Nonostante gli sforzi delle squadre di soccorso, al momento risulta ancora dispersa una persona nella provincia colpita dall’alluvione. Le autorità continuano a impegnarsi nella ricerca e sperano di trovare questa persona al più presto.

Allerta meteo: Emilia-Romagna sotto l’allarme rosso

La situazione meteorologica continua a destare preoccupazione nell’Emilia-Romagna. Sulla base dei fenomeni in corso e delle previsioni, è stata emessa un’allerta rossa per gran parte della regione durante la giornata di sabato. Allo stesso tempo, sono stati dichiarati allerta arancione in alcuni settori dell’Emilia-Romagna, del Piemonte, della Lombardia, della Calabria e della Sicilia. In Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e in alcune parti di Calabria, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta è stata invece valutata un’allerta gialla.

L’alluvione ha causato devastazione e ha lasciato una scia di morte nell’Emilia-Romagna. È fondamentale che le autorità e la comunità si uniscano per affrontare questa situazione emergenziale e fornire supporto a coloro che sono stati colpiti da questa tragica calamità naturale.