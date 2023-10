Tragedia impensabile: Matteo muore davanti agli occhi della fidanzata nella loro nuova casa

Lutto Cittadino Proclamato: Un Giovane di 22 Anni Lotta per la Vita in Ospedale

Una tragedia ha scosso la città di Comiso, in provincia di Ragusa. Un ragazzo di 22 anni, Matteo Battaglia, è morto in ospedale dopo aver lottato per due giorni. Il sindaco Maria Rita Schembari ha proclamato il lutto cittadino. “Un’altra tragedia ha purtroppo sconvolto la nostra comunità. Una giovane vita spezzata per un tragico destino quella di Matteo Battaglia. Nonostante il gravissimo momento la famiglia, tuttavia, ha voluto che la giovane vita di Matteo dia speranza ad altri meno fortunati ed ha deciso di donare i suoi organi”.

Messaggi di Cordoglio: La Città Piena di Dolore per la Perdita

I messaggi di cordoglio sono stati numerosi: “Matteo ha deciso di sua volontà di donare vita ad altre persone come per sua natura è essere buono d’animo. Chissà se un giorno sapremo dove batte il cuoricino del nostro Matteo”. E ancora: “Che Dio ti accolga in paradiso tesoro. Matteo non ti conoscevo ma potevi essere un mio fratello. Spero che lassù darai la forza qua giù ai tuoi cari. C’è ne vuole tanta e come”.

Incidente Fatidico: Crollo del Controsoffitto Porta alla Tragica Morte

La notizia della morte di Matteo Battaglia è arrivata nel pomeriggio di martedì. Domenica pomeriggio era rimasto vittima di un brutto incidente. Matteo, insieme alla ragazza con la quale si sarebbe dovuto sposare, stava visionando un locale commerciale di via generale Amato dove pensava di fare nascere la sua attività, la sua nuova casa lavorativa.

Tutto sembrava normale, poi la tragedia: Matteo è caduto dal soppalco dell’immobile. A provocare l’incidente è stato il crollo improvviso di un controsoffitto. Nella caduta Matteo ha battuto la testa. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Vittoria e poi trasferito d’urgenza a Catania era apparso subito in gravi condizioni ed è morto dopo due giorni di agonia.