Tragedia in famiglia: giovane Bimbo trovato impiccato nella sua cameretta - Controcopertina

Un tragico evento ha scosso la tranquilla città di Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Un giovane di soli 13 anni è stato trovato morto impiccato nella sua cameretta, senza lasciare alcun biglietto o apparente motivo. La tragedia, avvenuta venerdì scorso, ha lasciato la comunità sconvolta e con molti interrogativi ancora irrisolti.

Il padre è stato colui che ha fatto la tragica scoperta, trovando il corpo del figlio e trasportandolo immediatamente in ospedale. Purtroppo, non c’era più nulla da fare per salvare il giovane.

Le indagini in corso hanno rivelato che il 13enne è stato trovato lontano da smartphone e computer. Tuttavia, il padre, incredulo, ipotizza che suo figlio potrebbe essere stato coinvolto in una delle pericolose sfide social che spesso finiscono in tragedia. La procura sta indagando su tutte le possibilità e non esclude nessuna pista, anche se al momento non ci sono evidenze di bullismo. I carabinieri di Novi Ligure hanno confermato che non ci sono persone indagate in relazione a questo caso. Gli esami sul corpo della vittima hanno rivelato che il giovane è morto per soffocamento.





La comunità di Novi Ligure è profondamente colpita dalla morte del giovane impiccatosi nella sua cameretta. Il ragazzo era un appassionato giocatore di calcio in una squadra locale che ha espresso il proprio cordoglio con un breve messaggio: “È impossibile per tutti noi accettare… Ti siamo vicini in questo viaggio… Sarai per sempre nei nostri cuori”. Anche il sindaco Rocchino Muliere è sotto shock e ha dichiarato: “Si tratta di una storia così pesante e grave che al momento ogni parola risulta inutile. Prima di tutto, è necessario capire se ci siano motivi particolari che abbiano spinto un ragazzo di soli 13 anni a togliersi la vita”.