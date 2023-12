Tragedia in montagna: Roberto e Fabrizia ritrovati morti dopo una disperata ricerca

Dopo due giorni di angosciosa attesa, si è giunta alla tragica conclusione delle ricerche di Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio, esperti escursionisti dispersi da domenica scorsa. La coppia è stata ritrovata senza vita oggi, martedì 5 dicembre, mettendo fine all’agonia delle loro famiglie. La scomparsa era stata denunciata dai congiunti, e il timore per il loro destino si è purtroppo concretizzato.

La terribile scoperta si è verificata sulle montagne di Vinadio, nel Cuneese, un luogo che i due escursionisti amavano esplorare insieme. La 38enne Fabrizia, originaria di Busca, aveva una passione per le escursioni fin dall’infanzia, e con il marito Roberto aveva condiviso questa passione. Tuttavia, nonostante la loro esperienza in montagna, le circostanze esatte della loro morte rimangono ancora avvolte nel mistero.

L’inizio delle ricerche è stato immediato dopo la segnalazione dei familiari, ma a causa delle avverse condizioni meteorologiche, sono state sospese temporaneamente fino alla mattina di martedì. L’auto della coppia è stata rinvenuta nei parcheggi di borgata San Bernolfo, nei pressi dei Bagni di Vinadio, confermando la loro presenza nella zona.





Al momento, le autorità non hanno rivelato le cause precise della morte di Roberto e Fabrizia. La comunità locale è sotto shock per questa tragica perdita, e il dolore dei loro cari è immenso.