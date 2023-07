Tragedia inaspettata: Francesca, 27 anni, muore poco prima del parto, senza speranza per la sua bambina non ancora nata

Una storia scioccante ha sconvolto la famiglia di Francesca Calandriello, una giovane donna di soli 27 anni che è tragicamente deceduta durante il nono mese di gravidanza. Stava affrontando l’attesa del momento più gioioso della sua vita, ma il destino ha improvvisamente infranto i suoi sogni. L’intera famiglia è incredula di fronte a una morte così assurda. Man mano che i giorni si avvicinavano, Francesca si preparava ad accogliere la sua bambina, pronta a venire alla luce.

Tuttavia, il destino aveva altri piani e Francesca Calandriello è morta a causa di un terribile incidente. Poiché si trovava nel nono mese di gravidanza, i medici hanno immediatamente cercato di soccorrerla il più velocemente possibile per salvarla, così come il bambino che portava in grembo. Purtroppo, tutti gli sforzi sono risultati vani e la tragedia si è consumata in pochissimo tempo. È davvero sconvolgente l’impatto che ha causato la morte di questa giovane donna di 27 anni, come hanno ricostruito finora le forze dell’ordine.

Francesca Calandriello, 27 anni, muore nel nono mese di gravidanza

L’incidente è avvenuto nella provincia di Salerno, nel comune di Sant’Arsenio. Francesca Calandriello è morta nel nono mese di gravidanza dopo una collisione tra la sua auto, una Fiat 500, e un pulmino da 9 posti. La sua morte è avvenuta mercoledì 12 luglio, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale. Purtroppo, anche per la sua bambina in procinto di nascere, non c’è stato nulla da fare ed è deceduta insieme alla madre di 27 anni. La piccola era stata trasportata all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno in elicottero, ma purtroppo non è sopravvissuta.

Il cuore di Francesca ha continuato a battere solo per poche ore dopo l’incidente, prima di fermarsi definitivamente. Le indagini sulle cause dell’incidente sono condotte dalla polizia locale e dai carabinieri, con l’intervento dei vigili del fuoco. Sembra che ci siano dei testimoni oculari dell’incidente, che sono già stati contattati dalle autorità competenti. Fortunatamente, il conducente del pulmino non ha riportato ferite e ha fornito la sua versione dei fatti.

Francesca Calandriello, originaria di Sassano (Salerno), lascia il marito Antonio vedovo. Si erano sposati meno di un anno fa. L’ultima foto condivisa sui social insieme al marito risale al 28 maggio, accompagnata da queste parole: “Ti scelgo ogni giorno”.