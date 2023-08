Tragedia nello scontro frontale: muore un bambino di 6 mesi, grave la madre

Violento frontale tra due auto: il bilancio dell’incidente

Nel pomeriggio di ieri, sulla Cispadana, in provincia di Reggio Emilia, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, che ha coinvolto quattro persone. Tra le vittime c’è un bimbo di soli 6 mesi, viaggiava a bordo di una Fiat Panda con il padre. Nonostante i soccorsi e i tentativi dei medici di salvarlo, il piccolo è purtroppo deceduto presso l’ospedale di Parma questa mattina. La madre del bambino, una giovane donna di 24 anni, e il cuginetto di soli 3 anni, passeggero nell’altra auto, sono stati trasferiti all’ospedale Poma di Mantova, ma il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.

Un drammatico impatto e soccorso immediato

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 13 sulla variante Sp62R, nei pressi di Reggio Emilia. Una Renault e una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente ad alta velocità, finendo fuori strada. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente e hanno trasferito il bimbo di 6 mesi all’ospedale di Parma utilizzando l’elisoccorso. Purtroppo, le ferite riportate nel violento impatto sono risultate troppo gravi, e il neonato ha perso la vita presso la struttura ospedaliera emiliana.

La madre ignara della tragica perdita

La giovane donna alla guida della Renault ha riportato profonde ferite ed è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale mantovano. A causa delle gravi condizioni di salute, la madre del bambino è ancora ignara di quanto accaduto a suo figlio. La Procura ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale, ma al momento non sono state accertate eventuali responsabilità.

Questo drammatico incidente ha lasciato una famiglia distrutta dal dolore e un’intera comunità in sospeso, con l’auspicio che situazioni simili possano essere evitate in futuro attraverso una maggiore attenzione e prudenza sulla strada.