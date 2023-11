Tragedia stradale: Papà eroe muore salvando i figli

Un triste evento ha sconvolto la comunità di Nembro: Sem Togni, un uomo di 47 anni, ha avuto un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto, finendo per schiantarsi contro un cartello stradale. Nonostante i soccorsi tempestivi, Sem è stato trasferito d’urgenza in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Il gesto eroico di Sem prima di esalare l’ultimo respiro ha lasciato tutti senza parole. Nonostante il malore, ha avuto la lucidità di accostare l’auto per evitare pericoli stradali e, soprattutto, per salvare la vita dei suoi figli di 10 e 14 anni, presenti con lui in quel tragico momento.

La tragedia è avvenuta il 4 novembre ad Alzano, lungo via Europa. Le condizioni di Sem erano così gravi che i soccorsi hanno subito compreso la gravità della situazione. Nonostante il trasporto in codice rosso all’ospedale, purtroppo Sem è deceduto poco dopo il ricovero.





La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che piange la perdita di un padre speciale. Sem Togni sarà ricordato come un eroe che ha sacrificato la propria vita per proteggere i suoi amati figli. La tragedia è ancora fresca e il dolore è intenso per la famiglia e per tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile evento.