"Un fortunato ritrovamento: un Rolex funzionante emergente dal fondo dell'oceano" - Controcopertina

Un’incredibile storia emerge dall’oceano, quando un surfista scopre un Rolex sul fondo marino, coperto di alghe e incrostazioni ma ancora perfettamente funzionante. Questo articolo racconta l’emozionante avventura di Matt Cuddhy, il surfista australiano che si è trovato nel posto giusto al momento giusto per fare un’incredibile scoperta.

Il Ritrovamento del Rolex sul Fondo dell’Oceano

Durante una delle sue immersioni a Noosa, nel Sud-Est del Queensland, Matt Cuddhy ha dedicato del tempo a ripulire i fondali marini da detriti e rifiuti. Ma quella volta il suo “tesoro” del giorno è stato qualcosa di straordinario: un Rolex Submariner, apparentemente lì da molto tempo, con il cinturino incastrato sotto una roccia, testimone silenzioso dell’oceano.

Un Orologio Ancora Funzionante

Questo insolito ritrovamento, interpretato come un dono del mare a chi si prende cura di esso, è stato condiviso immediatamente con i follower di Matt, che ha scattato una foto subacquea per documentare l’incredibile scoperta. Ciò che ha colpito di più è stata la resistenza dell’orologio nonostante la sua permanenza nell’acqua salata e l’usura causata dalla sabbia. Il Rolex, anche se ricoperto di incrostazioni e alghe, ha dimostrato di essere ancora funzionante.

La Pulizia e la Sopravvivenza del Rolex

Matt ha spiegato che, una volta uscito dall’acqua, ha pulito il Rolex con acqua dolce per rimuovere il sale, la sabbia e le incrostazioni che stavano rovinando la cassa in acciaio. Nonostante la corrosione della lunetta, causata dalla sua permanenza nell’acqua salata, il Submariner continua a funzionare. L’unico inconveniente riscontrato è la corona bloccata, ma con l’aiuto di un esperto orologiaio, l’orologio potrà tornare alla sua piena funzionalità.

Questa straordinaria scoperta di un Rolex sul fondo dell’oceano testimonia la resistenza e la qualità di un orologio di lusso. L’abilità di Matt nel recuperare il Rolex e la sua dedizione alla pulizia dei fondali marini dimostrano come il mare possa regalare sorprese inaspettate. Questa storia serve anche come promemoria dell’importanza di proteggere e preservare l’ambiente marino per le generazioni future.