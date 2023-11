Un paziente si presenta al Pronto Soccorso con una strana condizione medica: radiografie rivelano la presenza di oggetti insoliti nel suo stomaco

Un paziente ha fatto una visita al Pronto Soccorso dell’Icot di Latina, lamentando una sensazione di debolezza diffusa. Ciò che i medici hanno scoperto successivamente ha destato grande preoccupazione e incredulità.

Il dottor Giuseppe Cavallaro, responsabile dell’Unità operativa di chirurgia generale a gestione universitaria dell’Icot, ha dichiarato che si è trattato di un caso “mai visto prima”. Quando è stato sottoposto a una radiografia, il paziente è stato trovato con oggetti e utensili insoliti nel suo stomaco, tra cui spille, batterie, punte di trapano, brugole, accendini, pezzi di vetro e persino una forchetta.

Questo enigmatico caso riguarda un uomo di mezza età ed è stato definito come un “caso limite” dal dottor Cavallaro. È un evento eccezionale e potrebbe essere il primo di questa portata a livello nazionale. Tuttavia, il paziente è stato sottoposto a un intervento d’urgenza ed è stato dimesso in buone condizioni di salute.





Cos’è il Picacismo?

Il paziente potrebbe essere affetto da una condizione nota come picacismo, ma i medici non hanno ancora formulato una diagnosi definitiva. Il picacismo è un disturbo psichiatrico in cui il soggetto ingerisce costantemente oggetti e sostanze non commestibili. Questo comportamento può protrarsi per diverse settimane, e spesso coinvolge materiali come terra, carta, plastica, vernice, tessuti vari e anche metalli e pietre.

Sebbene il picacismo sia associato principalmente a disturbi psichiatrici come la schizofrenia, il disturbo ossessivo-compulsivo, lo spettro autistico e il deficit di attenzione e iperattività, ogni caso è unico e può presentarsi in modi diversi.

Il caso del paziente a Latina è stato straordinario, e secondo gli esperti potrebbe non essere interamente attribuibile al picacismo. Questa situazione insolita richiede ulteriori approfondimenti e studi per capirne appieno le cause sottostanti.