Il Quiz del treno: Una sfida per gli adulti

Un semplice quesito da bambini mette alla prova le menti degli adulti. Scopri la risposta corretta a questo enigma virale. Un enigma da bambini sta circolando sul web, ma gli adulti faticano a trovarne la risposta corretta. Scopri il quiz e la soluzione qui.

Recentemente, un enigma virale destinato ai bambini ha fatto impazzire gli adulti su social media come Facebook e Twitter. La sfida sembra molto semplice, ma ha dimostrato di essere un vero rompicapo per molti. Il quiz originale, in inglese, è stato tradotto senza alterare il suo significato. Scopriamo insieme il famoso “Quiz del Treno”.

La domanda è la seguente:





Ci sono delle persone su un treno. Alla prima fermata, ne scendono 19 e ne salgono 17. Dopo questa operazione, ci sono 63 persone sul treno. Quante persone c’erano inizialmente sul treno?

A prima vista, sembra una semplice sottrazione, ma quando la signora Louise Bloxham ha condiviso il quiz su Twitter, le risposte degli adulti sono state sorprendentemente variegate.

Molti hanno risposto 46, ma la soluzione corretta è 65, che si può ottenere in due modi:

Sottraendo le 17 persone che sono appena salite a bordo dal numero attuale di passeggeri, che è 63, ottenendo così 46. Quindi, aggiungendo i 19 passeggeri che sono scesi, si arriva a 65. In alternativa, puoi semplicemente fare 19 (persone scese) – 17 (persone salite) = 2 e poi aggiungere questo al numero attuale di passeggeri, che è 63, ottenendo sempre 65.

Questo quiz ha dimostrato quanto possano essere ingannevoli le apparenze e come un enigma da bambini possa mettere alla prova anche le menti degli adulti. Quindi, la prossima volta che ti imbatti in un quesito apparentemente semplice, potresti voler dare un’occhiata più attenta prima di rispondere!