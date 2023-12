Un ragazzo di 13 anni si arrampica sul tetto della scuola con i suoi amici, ma cade: la sua condizione è seria

Un tragico incidente ha scosso Pesaro il 9 dicembre quando un 13enne è precipitato dal tetto della sua scuola mentre si trovava con gli amici. L’adolescente è stato immediatamente trasportato in ospedale in condizioni gravi, e le indagini sono in corso per comprendere le circostanze dell’incidente.

Il Drammatico Episodio

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato quando il giovane è salito sul tetto della scuola insieme ai suoi compagni, apparentemente per un gioco. La situazione si è trasformata rapidamente in tragedia quando il ragazzo è caduto da un’altezza di quattro metri, atterrando vicino ai bagni della scuola.

Fortunatamente, il giovane è rimasto cosciente dopo la caduta, ma le sue condizioni sono state subito considerate gravi. Il personale medico è intervenuto prontamente per soccorrere il ragazzo. La prognosi rimane riservata, ma almeno non sembra essere in pericolo di vita.





Intervento delle Autorità

Dopo la caduta, alcuni dei presenti sono fuggiti dalla scena, mentre altri hanno allertato immediatamente i genitori del ragazzo e il servizio di emergenza 118. Il personale sanitario ha valutato l’urgenza della situazione e ha organizzato il trasferimento del giovane in ospedale a Ancona, classificando l’evento come codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia per svolgere rilievi e indagini approfondite. Saranno raccolte testimonianze dai presenti e analizzate le registrazioni delle telecamere di sicurezza della scuola al fine di ricostruire la sequenza degli eventi.

Le circostanze esatte che hanno portato alla caduta del giovane devono ancora essere chiarite completamente. La comunità attende con ansia ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo e sull’indagine in corso.