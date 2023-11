Una donna di 70 anni diventa madre di gemelli, diventando così la donna più anziana d’Africa. Questa è la storia di Safina

Safina Namukwaya: La Mamma di 70 Anni che Ha Fatto la Storia

La storia di Safina Namukwaya è un esempio straordinario di determinazione e successo medico. A 70 anni, questa coraggiosa donna è diventata la mamma più anziana d’Africa a dare alla luce due gemelli, grazie al trattamento di fecondazione in vitro.

Un Record di Determinazione

Mercoledì pomeriggio, Safina Namukwaya ha partorito una bambina e un bambino tramite taglio cesareo presso il Women’s Hospital International and Fertility Center di Kampala, in Uganda. I medici dell’ospedale hanno riferito che sia la madre che i suoi due preziosi bambini «stanno bene dopo il parto cesareo». Questo successo rappresenta non solo un risultato medico straordinario, ma anche un testamento della forza e della resilienza dello spirito umano.

Una Storia di Coraggio

Non è stata una strada facile per Safina Namukwaya. Ha affrontato complicazioni e difficoltà durante la sua ultima gravidanza, e ha anche rivelato di non essere più con il padre dei gemelli. Ha condiviso il suo sentimento dicendo: «Agli uomini non piace sapere che avrai più di un figlio. Il mio uomo non si è mai fatto vivo».





Una Rivoluzione nella Fecondazione In Vitro

In molti paesi, tra cui il Regno Unito, la fecondazione in vitro è generalmente offerta solo alle donne sotto i 43 anni. Tuttavia, Safina Namukwaya dimostra che la maternità può essere un sogno realizzabile a qualsiasi età. Nel 2019, una donna in India è diventata la madre più anziana del mondo all’età di 74 anni grazie alla fecondazione in vitro.

La storia di Safina Namukwaya ispira e ci ricorda che la determinazione può superare qualsiasi ostacolo. La sua straordinaria esperienza è un faro di speranza per tutte le donne che sognano di diventare madri, indipendentemente dall’età.