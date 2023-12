Andrea Camerotto, zio della giovane Giulia Cecchettin, ha condiviso recentemente sui social media una lettera anonima scritta da un ragazzo di nome Filippo. In questa toccante lettera, Filippo chiede scusa a Giulia e a tutte le donne che hanno subito abusi o soprusi da parte dei loro partner o ex partner. Questa lettera è un riflesso delle profonde emozioni e riflessioni scaturite dalla tragica storia della giovane di 22 anni, Giulia Cecchettin.

Una Lettera Trovata tra i Fiori della Tomba di Giulia Cecchettin

Questa commovente lettera è stata scoperta dallo zio di Giulia Cecchettin, nascosta tra i fiori che adornavano la tomba della giovane. Filippo, l’autore della lettera, inizia con delle sincere scuse e poi condivide la sua storia personale. “Ciao Giulia, mi chiamo Filippo e inizio con le scuse, anche se so che possono sembrare insufficienti. In quel periodo, stavo ancora scrivendo alla mia ex, per la quale nutrivo ancora dei sentimenti”, scrive Filippo, “Ma con il passare del tempo, ha iniziato a ignorarmi. Sentivo parlare continuamente di quanto il comportamento di Turetta nei tuoi confronti fosse ossessivo, ed è stato allora che mi sono fermato a riflettere sulla mia situazione”.

Una Riflessione Profonda sulle Azioni Passate

La lettera di Filippo a Giulia Cecchettin continua con una profonda riflessione. “Sono convinto che tutto sia cominciato con piccoli gesti, tanto impercettibili che a malapena ci si accorge di essi. Provo rabbia e tristezza per gli uomini che continuano a infliggere sofferenza alle donne. Ma quanto sono diverso io?”, si chiede Filippo. “Spesso, nemmeno noi uomini ci rendiamo conto delle piccole cose che facciamo”.





Scuse per la Continua Ondata di Femminicidi

Nella sua lettera, Filippo si scusa anche per la triste realtà dei femminicidi che, nonostante le tragedie, continuano a verificarsi. “Siamo un ulteriore fallimento evidente, come dimostrato dalle notizie successive alla tua scomparsa, e purtroppo non saremo gli ultimi”. Infine, Filippo esprime la sua gratitudine alla famiglia di Giulia, riconoscendo il ruolo che le loro parole hanno avuto nel far riflettere molte persone su questioni prima trascurate.