18enne trovata morta in strada a Pavia: amica gravissima in ospedale

Due giovani sono state soccorse nella notte a Pavia: una 18enne è deceduta mentre l’amica è in condizioni critiche in ospedale.





Le ragazze trovate in strada a Pavia

Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, una ragazza di 18 anni è stata trovata senza vita lungo via Ottavio Bonomi a Pavia. Con lei c’era un’amica, anch’essa di 18 anni, che è stata ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Matteo. Accanto alle due ragazze è stato ritrovato un monopattino, ma non sono stati rilevati segni evidenti di un incidente. La polizia sta indagando per determinare l’origine dei presunti malori che hanno colpito simultaneamente le due giovani, mentre stavano tornando a casa dopo una festa privata. Anche la Scientifica è stata coinvolta per effettuare i rilievi sul posto. Si attendono i risultati dei test tossicologici e dell’autopsia sul corpo della ragazza deceduta.

Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi

La chiamata di emergenza è arrivata pochi minuti prima delle 2 del mattino, da parte di alcuni passanti. I sanitari del 118, giunti con diversi mezzi, hanno trovato le ragazze distese sull’asfalto. Una delle due è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi, mentre l’altra era in arresto cardiaco. Dopo essere stata rianimata, è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove è tuttora ricoverata in condizioni critiche, anche se in lieve miglioramento.

Attesa per gli esami tossicologici

Le indagini sono state affidate alla polizia, che ha coinvolto la Scientifica per i vari accertamenti. Le due giovani saranno sottoposte a test tossicologici per verificare l’eventuale coinvolgimento di sostanze nei malori. È stata disposta l’autopsia sul corpo della 18enne deceduta per chiarire ulteriormente le cause della morte.

L’ipotesi di un incidente

Accanto alle ragazze è stato trovato un monopattino, ma non ci sono elementi che suggeriscano un incidente stradale evidente, come segni di impatto o caduta violenta. Le due giovani stavano probabilmente tornando a casa dopo aver partecipato a una festa privata nella zona. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, in attesa di ulteriori accertamenti e risultati delle analisi.