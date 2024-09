47enne perde la vita dopo essere stata investita mentre segnalava l’auto ferma

Una donna di 47 anni ha perso la vita nella notte tra il 7 e l’8 settembre nel Lodigiano. La vittima, residente a Milano, è stata investita mentre cercava di segnalare la presenza della sua auto rimasta in panne lungo la strada. La dinamica dell’incidente sta suscitando preoccupazione e l’episodio è stato oggetto di indagini approfondite da parte delle forze dell’ordine.





La dinamica dell’incidente

Il tragico incidente è avvenuto intorno a mezzanotte sulla provinciale 115, la strada che unisce Salerano sul Lambro a Lodi Vecchio. Stando a quanto emerso finora, la donna era appena scesa dalla sua automobile per avvisare gli altri conducenti della sua situazione, quando è stata travolta da un’altra vettura in transito. L’impatto è stato descritto come particolarmente violento e ha lasciato i soccorritori sotto shock.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, erano presenti un’automedica e un’ambulanza provenienti della Croce Bianca di Sant’Angelo. Le condizioni della 47enne apparivano gravi fin da subito, e i sanitari hanno tentato di rianimarla per lungo tempo prima di trasferirla d’urgenza all’ospedale Vizzolo Predabissi di Melegnano. Purtroppo, però, una volta arrivata al pronto soccorso, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nei momenti immediatamente successivi all’incidente, anche i carabinieri della Compagnia di Lodi e i vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dalle prime indicazioni, sembrerebbe che l’automobilista che ha investito la donna non si sia accorto della sua presenza al buio, ma sarebbe stato lui stesso a contattare i soccorsi per segnalare l’accaduto.

Un episodio che solleva interrogativi

Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo ai veicoli fermi lungo le strade di collegamento. La presenza di illuminazione e segnaletica adeguata risulta cruciale, specialmente di notte, per prevenire simili incidenti in futuro. Sin dalle prime ore dopo l’incidente, la comunità locale ha avvertito un profondo senso di perdita e tristezza per la scomparsa di una vita giovane e promettente.

Le indagini continuano, con i carabinieri che stanno valutando tutte le informazioni per determinare eventuali responsabilità e predisporre un quadro chiaro della triste vicenda. La morte della 47enne rappresenta una grave perdita per la sua famiglia e per la comunità di Milano, che ora si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore.