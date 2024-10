La tensione cresce in vista della cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2024, che avrà luogo oggi, lunedì 28 ottobre, a partire dalle 18:45. L’evento si svolgerà al prestigioso Théâtre du Châtelet di Parigi e sarà trasmesso in diretta su Dazn, rendendolo accessibile a tutti gli appassionati di calcio.

La 68ª edizione del Pallone d’Oro rappresenta un momento cruciale per tutti i protagonisti del calcio mondiale. A partire dalle 17, i social media cominceranno a rivelare, in tempo reale, la posizione dei 30 finalisti attraverso post dedicati. La suspense culminerà durante la cerimonia, prevista per le 20:45, momento in cui verrà finalmente incoronato il miglior calciatore dell’anno.





Ma chi avrà l’onore di ricevere il prestigioso trofeo, che nel 2023 è stato conquistato per la ottava volta da Lionel Messi? Quest’anno, per la prima volta, né Messi né Cristiano Ronaldo sono tra i candidati. Tra i favoriti, si fa avanti il brasiliano Vinicius Junior, il quale ha brillato con le sue prestazioni nel Real Madrid. Sarà essenziale considerare non solo le statistiche del 2024, ma anche i risultati dell’ultima stagione (dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024).

A che ora sarà svelata la classifica del Pallone d’Oro: l’orario della cerimonia

Il link della cerimonia del Pallone d’Oro 2024 verrà attivato alle 18:45, preceduto da un’ora di attesa. Durante questo periodo, il pubblico può prepararsi a seguire Sandy Heribert e Didier Drogba, che presenteranno l’evento al Théâtre du Châtelet. Le posizioni dei finalisti verranno rivelate progressivamente sui social, dando vita a un vero e proprio countdown fino all’annuncio del vincitore.

Dove vedere la premiazione del Pallone d’oro 2024 in tv e streaming

La cerimonia sarà disponibile in diretta su Dazn, dove Pierluigi Pardo e Marco Parolo forniranno la telecronaca completa dell’evento. Gli spettatori potranno collegarsi alla piattaforma tramite la propria smart TV o visitando il sito dell’emittente per vivere in diretta tutte le emozioni legate al Pallone d’Oro 2024.

La lista dei 30 finalisti comprende nomi illustri come Jude Bellingham e Lautaro Martinez. La competizione si preannuncia agguerrita, con ognuno di questi atleti che ha dato il massimo nella stagione passata. Ecco alcuni dei candidati più rilevanti: