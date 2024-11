Accende il fornello per il caffè, ma una fuga di gas provoca un’esplosione: muore 57enne a Trinitapoli

Tragedia oggi a Trinitapoli, dove un uomo di 57 anni è morto a causa di un’esplosione nella sua casa in piazza della Costituzione, probabilmente per una perdita di gas. La vittima, Giuseppe Senatore, intorno alle 07.30 è entrato nella veranda usata come cucina e ha acceso un fornello per preparare un caffè.





L’accensione ha causato un’esplosione violenta: l’uomo è stato sbalzato fuori dall’appartamento, situato al terzo piano, attraverso una finestra. Non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La moglie, che era in un’altra stanza, è rimasta illesa. Non si conosce la causa esatta dell’incidente: si ipotizza che ci sia stato un accumulo di gas nelle tubature che ha provocato lo scoppio, ma le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

L’intero palazzo, vicino al centro cittadino, è stato evacuato per precauzione e i vigili del fuoco stanno controllando la sicurezza dell’edificio. I carabinieri stanno indagando. La comunità locale è sotto choc. Siamo addolorati per questa tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità. Ci impegneremo a stare vicino alla famiglia della vittima fornendo tutto il supporto necessario, ha commentato al Corriere il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo.