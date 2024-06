Addio a Donald Sutherland: l’ultimo saluto al premio Oscar

Addio a Donald Sutherland: l’addio a un gigante del cinema L’attore premiato con l’Oscar onorario, noto per i suoi ruoli in decine di film da Quella sporca dozzina a MASH e alla saga Hunger Games, è scomparso a Miami all’età di 88 anni. La triste notizia è stata annunciata dal figlio Kiefer sui social.





“Con il cuore pesante, vi comunico la scomparsa di mio padre, Donald Sutherland. Personalmente lo considero uno degli attori più influenti nella storia del cinema. Mai intimidito da un ruolo, che fosse buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e non si può chiedere di più. Una vita ben vissuta”, ha dichiarato Kiefer.

Donald Sutherland ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica, con la sua straordinaria capacità di trasformarsi in ogni personaggio che interpretava. La sua carriera è stata ricca di successi e di ruoli memorabili che resteranno per sempre nella storia del cinema.

La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo, con colleghi e fan che hanno reso omaggio al talento e alla generosità dell’attore. Lascia un vuoto immenso nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.

Donald Sutherland rimarrà per sempre nei nostri cuori come un gigante del cinema, un’icona che ha ispirato e intrattenuto milioni di persone in tutto il mondo. La sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso i suoi indimenticabili film e le sue straordinarie performance.