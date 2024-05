Addio a Giulia, la protagonista di Dedicata a te de Le Vibrazioni: il toccante messaggio di Sarcina

Francesco Sarcina, il carismatico frontman della band Le Vibrazioni, ha comunicato con grande tristezza la perdita di Giulia, la donna che nel 2003 ha ispirato uno dei brani più iconici della band: Dedicata a te. La notizia è stata diffusa attraverso un post su Instagram, dove Sarcina ha espresso il suo profondo dolore e ha ricordato l’importanza di Giulia nella sua vita e nella carriera del gruppo.





Nel post, Sarcina ha scritto: “In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con lucente armonia. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: ma come cazzo fate a non capire cosa vuol dire? Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia. Ed ora è più che mai parte della lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia.”

Dedicata a te non è solo una canzone, ma un vero e proprio pezzo di storia per Le Vibrazioni. Il singolo, tratto dall’album di debutto omonimo della band, è stato un trampolino di lancio fondamentale per il gruppo, permettendo loro di raggiungere il successo nazionale. La canzone è stata certificata disco di platino e ha dominato le classifiche italiane per oltre 14 settimane, rendendola uno dei brani più longevi e amati del panorama musicale italiano.

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it nel 2019, Sarcina aveva descritto la canzone come “una storia vera, una lettera di ringraziamento per questa Giulia che mi ha salvato la vita, un singolo stravenduto. Ha anche un record, è uno di quei brani che è rimasto più di 14 settimane primo in classifica nelle radio e nei singoli più venduti.”

Il successo di Dedicata a te ha permesso all’album di debutto de Le Vibrazioni di raggiungere la vetta delle classifiche italiane per le prime due settimane dalla sua uscita. Questo brano ha segnato l’inizio di una carriera brillante per la band, aprendo le porte a numerosi altri successi.

La scomparsa di Giulia rappresenta una perdita enorme non solo per Sarcina e la sua famiglia, ma anche per tutti i fan della band che hanno amato e continuano ad amare quella canzone che ha saputo toccare i cuori di molti. La sua memoria vivrà attraverso le note di Dedicata a te, un brano che continuerà a risuonare nelle radio e nei cuori degli ascoltatori.

Francesco Sarcina ha concluso il suo messaggio con parole toccanti: “E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia.”

La notizia ha subito fatto il giro dei social network, dove numerosi fan hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza a Sarcina e alla famiglia di Giulia in questo momento difficile. La musica di Le Vibrazioni continuerà a essere un tributo eterno alla figura di Giulia, una musa che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana.

