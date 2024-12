Addio a Oscar Fairs, portiere dell’Under 15 del West Ham: lutto nel mondo del calcio inglese

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio inglese: è venuto a mancare Oscar Fairs, giovane portiere dell’Under 15 del West Ham United. La notizia è stata diffusa dal club londinese attraverso un comunicato ufficiale, condiviso anche sui propri canali social, in cui si esprime profondo cordoglio per la perdita del ragazzo.





“È con profonda e profonda tristezza che il West Ham United conferma la tragica scomparsa del portiere della nostra Under 15 Academy Oscar Fairs, dopo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro. Riposa in pace, coraggioso Oscar”, si legge nella nota ufficiale del club.

Anche Mark Noble, direttore sportivo del West Ham ed ex capitano degli “Hammers”, ha voluto ricordare il giovane atleta con parole di grande affetto: “Con profonda tristezza confermo la tragica scomparsa del nostro portiere dell’U15 Academy Oscar Fairs, dopo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro. Oscar era adorato da tutti all’Academy: non solo era un grande portiere, ma era anche un vero Hummer e un ragazzo fantastico che mancherà profondamente a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Riposa in pace coraggioso Oscar”.

La morte di Oscar Fairs ha lasciato un vuoto immenso non solo nella sua famiglia e tra i suoi compagni di squadra, ma anche nell’intera comunità calcistica inglese. La sua storia ha colpito profondamente tutti coloro che hanno seguito la sua battaglia contro la malattia.

Il giovane portiere aveva ricevuto una diagnosi di ependimoma nell’agosto del 2023. Nei mesi precedenti, aveva manifestato sintomi come palpitazioni cardiache, debolezza al lato destro, mal di testa e nausea. Tuttavia, inizialmente gli erano stati diagnosticati problemi di salute mentale ed emicranie, ritardando così l’individuazione del tumore.

Con il passare del tempo, le sue condizioni sono peggiorate. Secondo quanto riportato, il club aveva informato i genitori di Oscar delle difficoltà che il ragazzo stava incontrando durante gli allenamenti, evidenziando problemi alla mano e alla gamba destra. Solo in seguito a una risonanza magnetica è emersa la presenza di un tumore di 9 centimetri sul lato sinistro del cervello, attaccato al sistema motorio, accompagnato da tre cisti all’esterno.

Nonostante diversi interventi chirurgici abbiano ridotto le dimensioni del tumore, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per la famiglia, per il club e per il calcio inglese in generale.

La storia di Oscar Fairs è quella di un giovane talento che ha affrontato con coraggio una malattia devastante. Nonostante la sua giovane età, aveva già mostrato grandi qualità sia come portiere che come persona. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Il direttore sportivo Mark Noble, visibilmente commosso, ha sottolineato quanto fosse speciale Oscar, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano: “Era un ragazzo straordinario, sempre sorridente e positivo nonostante le difficoltà. La sua forza e il suo spirito saranno sempre un esempio per tutti noi”.

La notizia della scomparsa di Oscar Fairs ha rapidamente fatto il giro dei media britannici e internazionali, suscitando messaggi di cordoglio da parte di molti club e personalità del mondo del calcio. Anche i tifosi del West Ham si sono uniti al dolore della famiglia e della società, ricordando il giovane portiere con messaggi affettuosi sui social network.

L’ependemoma che ha colpito Oscar è un tipo raro di tumore cerebrale che colpisce principalmente bambini e giovani adulti. La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le possibilità di successo dei trattamenti, ma nel caso di Oscar, i sintomi iniziali sono stati interpretati erroneamente, ritardando l’intervento medico.