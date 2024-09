Addio a Simone Roganti, 21 anni troppo pochi: scomparsa improvvisa per il giovane ciclista

Il mondo del ciclismo è stato colpito dalla tragica notizia della scomparsa di Simone Roganti, giovane corridore di soli 21 anni. Roganti, che correva per la MG Kvis – Colors for Peace, è deceduto nella serata di ieri dopo essersi sentito male in casa. La sua giovane età e il talento promettente rendono questa perdita ancora più dolorosa per la comunità ciclistica.





Il giovane ciclista si trovava nella sua casa di Spoltore, in provincia di Pescara, insieme ai genitori quando ha accusato un malore improvviso. Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, purtroppo per Simone Roganti non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio della comunità ciclistica

Il mondo del ciclismo è sotto shock per la perdita improvvisa di Roganti. La Federazione Ciclistica ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, mentre il presidente Cordiano Dagnoni si è unito commosso al dolore dei genitori e familiari del giovane corridore.

Nonostante la giovane età, Simone Roganti aveva già collezionato diversi risultati importanti nel mondo del ciclismo. La sua partecipazione al Trofeo Matteotti e i piazzamenti nelle gare come il Giro del Veneto e il campionato italiano Under 23 avevano fatto intravedere un futuro brillante per il talentuoso atleta.

Il ricordo di un giovane talento

Simone Roganti lascia un vuoto nel mondo del ciclismo e nella vita dei suoi cari, tra cui il papà Fabiano, la mamma Alessandra e la sorella Lucrezia. La sua passione per la bicicletta era stata tramandata dalla famiglia, e il suo tragico addio lascia un’impronta indelebile nella comunità sportiva.

La prematura scomparsa di Simone Roganti ha scosso il mondo del ciclismo, lasciando tutti a riflettere sulla fragile bellezza della vita e sul talento interrotto troppo presto. La sua memoria vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare le sue gesta sulle due ruote.