Addio al cane dell’Estetista Cinica: “Lo dico qui, lontano da commenti offensivi”

L’amato cane dell’influencer Cristina Fogazzi è scomparso. Otto, un Gran Basset Griffon Vendéen, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi lo conosceva.





È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Otto, il cane di Cristina Fogazzi, meglio conosciuta sui social come Estetista Cinica. Qualche tempo fa, Fogazzi aveva informato i suoi follower che Otto era stato ricoverato in una clinica veterinaria per problemi di salute. L’imprenditrice ha condiviso la dolorosa notizia della perdita del suo amato cucciolo con un lungo messaggio nella sua newsletter, martedì 28 maggio.

“Ti parlo di Otto qui, al riparo dai commenti miserabili”

La newsletter dell’Estetista Cinica non ha contenuto le solite promozioni o presentazioni di nuovi prodotti. Questa volta, è stata dedicata interamente a Otto, il cagnolino che ha accompagnato Cristina Fogazzi per undici anni. “Il nostro Otto ci ha lasciati, la sua cardiopatia non gli ha dato scampo e nonostante abbiamo provato a stabilizzarlo in ogni modo non c’è stato verso,” ha scritto l’influencer. Otto era diventato una presenza familiare anche per la community dell’Estetista Cinica: “Otto è arrivato nella mia vita 11 anni fa e poi a spizzichi si è infilato anche in quella di chi mi segue, con la sua codina felice al check out dell’ecommerce o nella mail degli auguri di compleanno. Otto è diventato il finanziatore dell’azienda in risposta a chi credeva che ‘dietro la cinica’ ci fossero astuti maschi danarosi.”

Tra le persone più affezionate a Otto c’era anche la madre di Cristina, scomparsa quasi un anno fa. “La mia mamma è mancata quasi un anno fa,” scrive Fogazzi. “Qualcuno sui social ha scritto che mi ero inventata la sua morte per creare hype sul lancio del make up. Non credo di aver ancora accettato che si possa pensare e poi scrivere una cosa del genere. Per questo di Otto ti parlo qui, al riparo dai commenti miserabili. Voglio pensare che ci sia un parco in cui Otto sta passeggiando con mia mamma che finalmente può fumarsi le sigarette in pace e insieme vadano a prendere il gelato, per lui una coppetta al fiordilatte per lei il cioccolato che le lascia sempre gli angoli della bocca sporchi.”

La perdita di Otto rappresenta un colpo duro per Cristina e per tutti coloro che seguono l’Estetista Cinica. Il cagnolino non era solo una mascotte, ma un vero e proprio membro della famiglia, amato da tutti. La sua presenza online era costante e rassicurante, e mancherà profondamente a tutti coloro che l’hanno conosciuto attraverso i social media.

In questo momento di dolore, Cristina Fogazzi ha scelto di condividere i suoi sentimenti lontano dai riflettori dei social network, preferendo la discrezione della sua newsletter per ricordare Otto e preservare la sua memoria da commenti inappropriati e insensibili.

La storia di Otto e Cristina è un potente promemoria dell’importanza degli animali domestici nelle nostre vite e del legame indissolubile che si crea con loro. Che Otto possa riposare in pace, passeggiando serenamente con la madre di Cristina nel parco dei ricordi.