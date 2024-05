La premier a Caivano fredda De Luca: “Sono quella stronza della Meloni, come sta?”

Giorgia Meloni ha conquistato il premio rancore 2024 con una performance straordinaria. All’arrivo al Parco Verde di Caivano per l’inaugurazione del nuovo centro sportivo nell’ex impianto Delphinia, la premier ha incrociato le autorità locali, tra cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Con una freddezza inusuale, Meloni, capo del governo italiano e quarta carica dello Stato, ha salutato De Luca con una stretta di mano decisa e una battuta tagliente: «Presidente De Luca, quella stronza della Meloni, come sta?». Il video dell’episodio è stato confermato da fonti di Palazzo Chigi a Fanpage.it.





Presenti alla scena c’erano il prefetto di Napoli Michele Di Bari e i videoreporter di Palazzo Chigi, oltre al ministro Matteo Piantedosi. De Luca, colto di sorpresa da una risposta così inaspettata, ha replicato con un semplice: «Benvenuta, sì bene… di salute».

La fredda battuta di Giorgia Meloni ha origini lontane. A febbraio 2024, durante una manifestazione a Roma contro l’autonomia differenziata e per lo sblocco dei Fondi di Sviluppo e Coesione, De Luca era stato “pizzicato” in un fuorionda alla Camera dei Deputati mentre si lamentava della premier con le parole: «Senza soldi non si lavora. Lavora tu, stronza!». Oggi, la replica di Meloni è arrivata pubblicamente.

La giornata al Parco Verde di Caivano è stata segnata da tensioni politiche a pochi giorni dalle Elezioni Europee e Amministrative. Durante l’evento, De Luca ha avuto modo di interagire anche con il ministro dell’Interno Piantedosi, discutendo delle problematiche legate alla sicurezza e allo sviluppo del territorio campano.

Inoltre, la visita di Meloni al Parco Verde ha incluso una serie di incontri con rappresentanti locali e associazioni sportive che hanno illustrato i benefici del nuovo centro sportivo per la comunità. La premier ha sottolineato l’importanza degli investimenti nello sport come strumento di inclusione sociale e prevenzione della criminalità giovanile.

Il contesto politico attuale vede una forte contrapposizione tra il governo nazionale guidato da Meloni e le amministrazioni locali di centrosinistra, come quella campana. La tensione è palpabile, soprattutto in vista delle imminenti elezioni europee e amministrative che potrebbero ridisegnare il panorama politico italiano.

In questo clima teso, episodi come quello avvenuto a Caivano non fanno che alimentare il dibattito pubblico. La risposta a sangue freddo di Meloni dimostra la volontà della premier di non lasciare senza replica le provocazioni politiche, mantenendo alta l’attenzione sui temi cruciali per il suo governo.